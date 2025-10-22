HOY

Entravision Communications
Una persona resulta herida en accidente de dos vehículosEricks Webs DesignEricks Webs Design

Un accidente entre dos vehículos se registró la mañana de hoy, aproximadamente a las 9:55 a.m., dejando como saldo una persona con heridas leves, quien fue transportada a un centro médico para recibir atención. Hasta el momento, las autoridades no han determinado el factor contribuyente al incidente, y continúan investigando las circunstancias del choque.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 22 2025
Un accidente entre dos vehículos se registró la mañana de hoy, aproximadamente a las 9:55 a.m., dejando como saldo una persona con heridas leves, quien fue transportada a un centro médico para recibir atención.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado el factor contribuyente al incidente, y continúan investigando las circunstancias del choque.

El suceso generó una leve interrupción en el tráfico de la zona mientras los equipos de emergencia trabajaban en el lugar.

No se reportaron más personas lesionadas.

Accidente San Juan vehiculos
