Un accidente entre dos vehículos se registró la mañana de hoy, aproximadamente a las 9:55 a.m., dejando como saldo una persona con heridas leves, quien fue transportada a un centro médico para recibir atención.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado el factor contribuyente al incidente, y continúan investigando las circunstancias del choque.

El suceso generó una leve interrupción en el tráfico de la zona mientras los equipos de emergencia trabajaban en el lugar.

No se reportaron más personas lesionadas.