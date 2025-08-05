HOY

Una persona muere en accidente en Puerto IsabelEricks Webs DesignEricks Webs Design

CONDADO CAMERON- El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) confirmó que una persona perdió la vida en un accidente registrado en Puerto Isabel. El incidente ocurrió sobre Ocean Blvd, lo que provocó el cierre temporal de esta vía en dirección de Los Fresnos hacia Puerto Isabel y viceversa, mientras […]

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published August 05 2025
CONDADO CAMERON- El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) confirmó que una persona perdió la vida en un accidente registrado en Puerto Isabel.

El incidente ocurrió sobre Ocean Blvd, lo que provocó el cierre temporal de esta vía en dirección de Los Fresnos hacia Puerto Isabel y viceversa, mientras se lleva a cabo la investigación correspondiente.

En la escena se pudo observar una camioneta pick up de color negro, presuntamente involucrada en el accidente. Las autoridades no han revelado aún la identidad de la víctima ni detalles adicionales sobre las circunstancias del choque.

