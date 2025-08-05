CONDADO CAMERON- El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) confirmó que una persona perdió la vida en un accidente registrado en Puerto Isabel.

El incidente ocurrió sobre Ocean Blvd, lo que provocó el cierre temporal de esta vía en dirección de Los Fresnos hacia Puerto Isabel y viceversa, mientras se lleva a cabo la investigación correspondiente.

En la escena se pudo observar una camioneta pick up de color negro, presuntamente involucrada en el accidente. Las autoridades no han revelado aún la identidad de la víctima ni detalles adicionales sobre las circunstancias del choque.