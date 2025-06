Muchos padres se preocupan por cuánto tiempo pasan sus hijos frente a las pantallas. Pero un nuevo estudio sugiere que, para entender cómo estas plataformas afectan a los niños, debemos enfocarnos en otra cosa.

Según el estudio publicado el miércoles 18 de junio en JAMA, la revista de la Asociación Médica Estadounidense, la cantidad de tiempo que los niños pasan en redes sociales, teléfonos móviles y videojuegos no se asoció con más síntomas de problemas de salud mental internos, como ansiedad y depresión. Tampoco se asoció con más síntomas externos, como romper reglas o agresión, ni con conductas o ideas suicidas.

Lo que realmente importa es si los niños desarrollan adicción.

El uso adictivo es aquel “uso excesivo” que interfiere con las responsabilidades en casa, la escuela u otras actividades, explicó Yunyu Xiao, autora principal del estudio y profesora asistente en Weill Cornell Medical College de Nueva York. “Sienten una necesidad y no pueden dejar de usarlo”.

Casi la mitad de los jóvenes estudiados mostraron una alta tendencia a la adicción al teléfono móvil, y más del 40 % a los videojuegos.

Los niños con uso alto o creciente de redes sociales y teléfonos tenían de dos a tres veces más riesgo de conductas o ideas suicidas que los de menor uso, según el estudio realizado con más de 4.000 niños estadounidenses durante cuatro años. Los participantes tenían 9 o 10 años al inicio.

Otros resultados preocupantes: los jóvenes con uso alto o creciente de redes sociales también tenían mayor riesgo de síntomas de problemas de salud mental. El uso elevado de videojuegos se asoció con mayor riesgo de síntomas de salud mental, conductas suicidas e ideas suicidas.

Las niñas tenían más probabilidades que los niños de desarrollar adicción a las redes sociales, mientras que los niños eran más propensos a la adicción a los videojuegos.

Xiao reconoció que los resultados fueron autoinformados y que el estudio no pudo considerar factores genéticos o ambientales que pudieran influir.

El estudio deja claro que los padres deben ayudar a los niños a evitar este tipo de adicciones.

“Pongan límites desde temprano”, recomendó Melissa Greenberg, psicóloga clínica en Princeton Psychotherapy Center, Nueva Jersey, quien no participó en el estudio.

Los niños deben saber que hay momentos en los que no está permitido usar celulares, videojuegos u otras tecnologías.

También sugirió programar momentos sin pantallas durante las comidas y por la noche, para que la familia pueda relajarse antes de dormir. Recomendó no permitir teléfonos en los dormitorios de los adolescentes después de cierta hora.

Greenberg aconsejó fomentar —y, si es necesario, planificar— actividades para adolescentes que no involucren pantallas. Muchos padres temen por la seguridad de sus hijos al reunirse en persona, pero suele ser más peligroso que estén solos en sus habitaciones usando redes sociales, donde pueden exponerse a depredadores, extorsionadores o simplemente volverse adictos.

Además, “den el ejemplo con su propio uso de dispositivos”, dijo Greenberg. “Los padres deben ser conscientes de su propio uso y mostrarles a sus hijos cómo equilibrar el tiempo frente a la pantalla y el tiempo sin ella”.

El movimiento The Anxious Generation (La generación ansiosa), inspirado en el libro de Jonathan Haidt, propuso el reto de pasar los viernes de verano sin pantallas. ¿Puedes intentarlo este verano con tus hijos?

Esta semana, he hablado en capacitaciones para consejeros de campamentos de verano en Wisconsin y Nueva Inglaterra para convencerlos de que, si dejan sus teléfonos, pueden tener el mejor verano de sus vidas.

Destaco que aprender a estar cómodos con nosotros mismos y nuestros pensamientos, en vez de sacar el teléfono cada vez que tenemos un momento libre, es una habilidad que hoy requiere práctica. Podemos intentarlo saliendo a caminar (sin audífonos), viendo un atardecer o descansando en una hamaca.

También es importante hablar con los niños sobre cómo las pantallas pueden ser adictivas “de manera no crítica”, dijo Greenberg. “Las pantallas están diseñadas para captar nuestra atención… y las redes sociales para que volvamos por más. Es importante que todos seamos conscientes de esto”.

Finalmente, recomendó crear acuerdos de uso de dispositivos con los hijos, decidiendo juntos qué usos son aceptables, los límites diarios y las consecuencias por romper las reglas.

“Involucra a tu hijo en el proceso”, sugirió Greenberg, para que entienda los motivos.

Luego, observa si las estrategias funcionan. Una conclusión clave del estudio es que “si no examinamos el uso adictivo, probablemente lo pasemos por alto”, dijo Xiao.

Las señales de adicción incluyen “uso compulsivo o el impulso incontrolable” de usar estas plataformas, explicó Greenberg. Esto puede verse como que el adolescente revisa el teléfono constantemente o recurre a los videojuegos incluso cuando no es apropiado o se le ha prohibido, como en la escuela, de noche o haciendo tareas.

Otras señales son intentar reducir el uso y no poder, tener problemas en la escuela o con amigos por el uso excesivo, o mentir y ponerse a la defensiva si los padres preguntan.

Los síntomas de abstinencia también son una señal clásica: ansiedad, irritabilidad, tristeza o enojo cuando no tienen acceso a las plataformas.

Otra advertencia es cuando los niños no cumplen con sus responsabilidades o no participan en actividades fuera de línea. “Puede que no quieran o no puedan interactuar en persona o se distraigan constantemente si lo intentan”, dijo Greenberg.

Finalmente, los padres deben estar atentos a síntomas de falta de sueño. “La adicción al teléfono o videojuegos puede llevar a la privación de sueño, lo que causa fatiga, irritabilidad, ansiedad o depresión”, advirtió Greenberg.

Si crees que tu hijo podría ser adicto, trata de no juzgarlo, aconsejó Greenberg. Recuerda que probablemente no quiere estar en esa situación y no es señal de que hayas fallado como padre. El problema es que estos dispositivos están diseñados para engancharnos.

“Debemos enseñarles, no avergonzarlos”, dijo.

Habla con tu hijo sobre cómo se siente y trata de entender por qué pasa tanto tiempo en esas plataformas. Programa otras actividades y revisa el acuerdo de uso de dispositivos. “Si ya tienes uno, revisa qué funciona y qué no, y haz ajustes”, recomendó.

No obstante, si la adicción tiene consecuencias negativas o interfiere con el funcionamiento de tu hijo, busca ayuda profesional.

Esta investigación sugiere que los padres deben preocuparse menos por el tiempo frente a la pantalla y más por si los niños muestran señales de adicción.

Los padres pueden tomar medidas para prevenirlo. Pero si los niños parecen adictos, es importante buscar ayuda para evitar consecuencias graves.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.