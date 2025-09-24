El Valle del Río Grande en Alerta por Tormentas

En este miércoles, mitad de la semana laboral, el Valle del Río Grande se encuentra bajo la vigilancia del Centro de Predicción de Tormentas debido a un riesgo mínimo de tormentas severas. Se espera que la región experimente lluvias intensas y vientos dañinos, siendo estos los principales riesgos que podrían afectar a los residentes del área. Desde temprano, se han observado algunos aguaceros acercándose a la zona costera y al Condado Cameron, con precipitaciones ligeras ya presentes.

El radar satelital muestra un cielo mayormente despejado, aunque se anticipa que las condiciones cambiarán a medida que avance el día. Un sistema frontal se desplazará sobre el sur de Texas, trayendo consigo chubascos ocasionales que podrían intensificarse durante la tarde y noche. Además, las temperaturas se mantendrán elevadas, alcanzando los 90 grados en McAllen, con condiciones brumosas y ventosas.

La temporada de huracanes continúa y la atención también se centra en el Huracán Gabriel, que actualmente es de categoría 3. Su trayectoria podría afectar a Florida hacia el final de la semana. Además, se vigilan dos áreas de interés en la cuenca del Atlántico que podrían desarrollar actividad ciclónica.

Se recomienda a los residentes del sur de Texas mantenerse informados a través de las actualizaciones del tiempo. Para quienes deseen más detalles y actualizaciones en Tiempo real, pueden seguir las redes sociales donde Kimberly Meza compartirá información adicional.

