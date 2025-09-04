MCALLEN, TEXAS – A las 1:45 de la tarde de este jueves, se recibió un reporte de agresión en el bloque 1700 de la calle Hackberry.

De acuerdo con la policía, la víctima requirió atención médica y el sospechoso permanece prófugo. En estos momentos, los investigadores continúan en la escena recopilando evidencia.

Las autoridades no han revelado más detalles, pero confirmaron que la investigación sigue en curso.