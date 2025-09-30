La Feria, TX – La policía de La Feria reportó una intensa persecución vehicular en la ciudad que terminó con al menos nueve personas detenidas.

De acuerdo con autoridades 9 personas habrían huido, la identidad de los detenidos y si hubo heridos aún no han sido confirmados por las autoridades.

La Policía de La Feria mantiene un operativo en la zona y pide a los ciudadanos evitar el área mientras continúan las investigaciones.

Se espera que en las próximas horas se emita un comunicado oficial con información adicional sobre el caso.