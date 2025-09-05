HOY

Entravision Communications
Harlingen, Texas. – La Policía de Harlingen confirmó a Univisión 48 Noticias que los reportes sobre un supuesto tiroteo o estruendo de arma de fuego en el estadio Boggus son falsos. De acuerdo con la información proporcionada a nuestra redacción, se recibió un reporte la noche de este viernes sobre un presunto tiroteo en la […]

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 05 2025
Harlingen, Texas. – La Policía de Harlingen confirmó a Univisión 48 Noticias que los reportes sobre un supuesto tiroteo o estruendo de arma de fuego en el estadio Boggus son falsos.

De acuerdo con la información proporcionada a nuestra redacción, se recibió un reporte la noche de este viernes sobre un presunto tiroteo en la zona del estadio. Sin embargo, tras acudir de inmediato al lugar, las autoridades verificaron que no existió ninguna amenaza ni peligro para la comunidad.

La Policía de Harlingen subrayó que no se encontró evidencia alguna que confirmara disparos, y pidió a la población mantenerse tranquila.

Este incidente ha sido catalogado como un falso reporte, y las autoridades continúan investigando el origen de la llamada que generó la alarma.

Univisión 48 mantendrá a la comunidad informada con los detalles más recientes de esta situación.

