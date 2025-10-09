Un Trágico Suceso en la Carretera 83

La comunidad de Harlingen se encuentra conmocionada tras el trágico incidente ocurrido en la carretera 83, donde un conductor de grúa, David Zapata, perdió la vida. El lamentable evento tuvo lugar el pasado 8 de julio, cuando Zapata aseguraba un vehículo en su grúa al costado de la Interestatal 2.

Acusaciones Formales

Cristóbal Estefan Garcés, de 28 años, ha sido formalmente acusado de homicidio por intoxicación y por no detenerse tras el accidente. Estos cargos han generado gran interés público debido a la gravedad del incidente y las circunstancias que lo rodean. El Departamento de Seguridad Pública ha estado involucrado en la investigación, asegurando que se haga justicia para la familia de Zapata.

Próximos Pasos Legales

La audiencia de Garcés está programada para el lunes 13 de octubre. Este caso se sigue de cerca, y Noticias 48 se compromete a mantener informada a la comunidad sobre los desarrollos en el proceso judicial. La atención se centra en cómo el sistema legal manejará estos serios cargos y qué medidas se tomarán para evitar futuros incidentes de esta naturaleza.

Impacto en la Comunidad

Este trágico incidente ha resaltado la importancia de la seguridad vial y la responsabilidad al volante. La comunidad local ha expresado su solidaridad con la familia de Zapata, y se espera que el caso promueva una mayor conciencia sobre los peligros de conducir bajo los efectos del alcohol.