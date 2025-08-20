MCALLEN, TEXAS – En un fin de semana que debía ser como cualquier otro, la tragedia golpeó a la comunidad de Edinburg cuando Julio César perdió la vida presuntamente a manos de Freddy Mireles, un hombre que decía ser su amigo. Este lamentable suceso ha dejado a una familia rota y a una comunidad en shock mientras buscan respuestas y justicia.

Leticia Manzanares, madre de Julio César, ha expresado su profundo dolor y desconcierto frente a las cámaras. En un emotivo testimonio, Leticia compartió su incredulidad ante la traición de Freddy Mireles, quien durante tres años compartió una amistad cercana con su hijo. “Fueron años de amistad, y ahora no sé qué pasó”, afirmó entre lágrimas.

Julio César era un mecánico con sueños de progreso. Planeaba abrir su propio taller en Reynosa, un objetivo que ahora queda inconcluso. Además de dejar a su madre destrozada, Julio César deja a dos pequeños hijos, de 3 y 1 año, quienes ahora enfrentarán un futuro sin su padre.

La familia de Julio César clama por justicia, pidiendo que Freddy Mireles pague por sus acciones. La comunidad se ha unido en apoyo, esperando que este doloroso capítulo se cierre con la verdad y la rendición de cuentas.

El funeral de Julio César se llevará a cabo en Reynosa, donde familiares y amigos podrán despedirse. Este triste evento es un recordatorio de la fragilidad de la vida y la importancia de valorar cada momento con nuestros seres queridos.