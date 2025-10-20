HOY

Entravision Communications
Donna: La comunidad de Donna se une para despedir a Nubia Bravo, víctima de un trágico incidente en una guardería.

By Cecilia Castaneda
Published October 20 2025
La comunidad de Donna y sus alrededores se ha reunido para despedir a Nubia Jacqueline Bravo, una joven que perdió la vida en un trágico incidente en una guardería.

Los servicios fúnebres se llevaron a cabo en la funeraria Salinas en Weslaco.

Familiares, amigos y colegas llegaron para ofrecer su último adiós a Bravo, quien es recordada como una heroína por su valentía al intentar proteger a los niños bajo su cuidado.

El pasado miércoles, en el mes de octubre, Bravo fue atacada por su ex esposo, Saúl Esquivel, en la guardería Nenny’s número 2 en Donna. Esquivel, quien se quitó la vida después del ataque, entró por una ventana y disparó contra Bravo mientras ella intentaba escapar. Este acto de violencia ha conmocionado a la comunidad, que ahora se une para rendir homenaje a su memoria.

Un Último Viaje Significativo

La familia de Bravo, junto con la página oficial de Nenny’s Child Care, ha organizado un recorrido para honrar su memoria.

Se invita a las camionetas de las guarderías a participar en el cortejo fúnebre, que partirá a las 12 del mediodía.

Bravo será llevada por última vez a Nenny’s Child Care en Donna, seguido de una misa en Mercedes, antes de ser sepultada en esa misma ciudad. Los familiares desean que este último viaje sea tan hermoso y significativo como sea posible.

La directora de la funeraria ha organizado un rosario a las 7 de la tarde, extendiendo las visitaciones hasta las 10 de la noche, permitiendo a los asistentes rendir homenaje a Bravo. La comunidad continúa unida, recordando a Bravo como una figura querida y respetada, que deja un legado de amor y valentía.

