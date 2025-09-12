WESLACO, TEXAS – Autoridades reportaron un accidente de tres vehículos en el área del 2000 W IH 2, en dirección este.

Como resultado del choque, dos adultos fueron trasladados a un hospital local para una evaluación médica más detallada.

El incidente continúa bajo investigación y se espera que se brinden actualizaciones conforme haya más información disponible.