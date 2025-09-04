HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Trabajadores hispanos: Temor a redadas impacta la construcción en el ValleEricks Webs DesignEricks Webs Design

Trabajadores hispanos: El miedo a operativos migratorios provoca escasez de mano de obra y retrasos en proyectos de construcción en el Valle.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 04 2025
Ad Placeholder

VALLE DE TEXAS – En el sector de la construcción, los trabajadores hispanos han sido fundamentales durante años, impulsando proyectos y asegurando la calidad en cada obra. Sin embargo, recientemente se ha notado una disminución significativa en los equipos de trabajo, afectando la productividad y los plazos de entrega.

Contratistas en el Valle de Texas destacan que la reducción de cuadrillas no es un fenómeno aislado. Roel, un líder en el sector, señala que el temor a redadas migratorias es la causa principal de esta problemática. “El ICE anda muy fuerte ahorita”, comenta, reflejando el miedo que sienten los trabajadores indocumentados al no saber si regresarán a casa al final del día. Esta situación no solo afecta a los trabajadores, sino también a las empresas, que ahora enfrentan proyectos que se extienden de seis a doce meses.

El miedo ha llevado a muchos trabajadores a evitar salir de casa o a llegar tarde al trabajo. La presencia de la policía o cualquier operativo puede generar suficiente temor como para que prefieran dar la vuelta y regresar a casa. A pesar de las dificultades, los trabajadores continúan con su labor, motivados por la esperanza de construir un mejor futuro para sus familias.

A pesar de los desafíos, muchos trabajadores, como Roel, mantienen la esperanza de que las cosas cambien. Hacen un llamado a los representantes del gobierno para que se escuche su voz y se promueva una reforma migratoria que les brinde certeza y seguridad. La comunidad sigue mostrando su espíritu resiliente, con risas y música en las obras, reflejando su deseo de trabajar honradamente.

construcción contratistas redadas migratorias trabajadores hispanos Valle de Texas
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Prevención del suicidio: Alarma por cifras crecientes en EE.UU.

Prevención del suicidio: Alarma por cifras crecientes en EE.UU.

Sep 4, 2025

VALLE DE TEXAS - Septiembre marca un momento crítico para concienciar sobre un tema que sigue siendo un tabú en muchos sectores: el suicidio. Este mes está dedicado a la prevención del suicidio, y las cifras reveladas por los Centros para el Control y la Prevención de...

Accidente de tráiler provoca cierre en N. Frontage Rd en Brownsville

Accidente de tráiler provoca cierre en N. Frontage Rd en Brownsville

Sep 4, 2025

Brownsville, Texas – El Departamento de Policía de Brownsville investiga un accidente registrado este jueves en el bloque 5000 de N. Frontage Road, a la altura de Alton Gloor, que involucra a un tráiler. De acuerdo con las autoridades, no se reportaron personas...

Actualización sobre sospechosos de robo en Elsa

Actualización sobre sospechosos de robo en Elsa

Sep 4, 2025

ELSA, Texas – El 2 de septiembre de 2025, agentes del Departamento de Policía de Elsa respondieron al bloque 900 de la calle Extrumberto Solis, en el autocine Koko Loco, luego de que un ciudadano reconociera a dos hombres señalados en una publicación anterior en redes...

Ad Placeholder
Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder