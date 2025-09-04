VALLE DE TEXAS – En el sector de la construcción, los trabajadores hispanos han sido fundamentales durante años, impulsando proyectos y asegurando la calidad en cada obra. Sin embargo, recientemente se ha notado una disminución significativa en los equipos de trabajo, afectando la productividad y los plazos de entrega.

Contratistas en el Valle de Texas destacan que la reducción de cuadrillas no es un fenómeno aislado. Roel, un líder en el sector, señala que el temor a redadas migratorias es la causa principal de esta problemática. “El ICE anda muy fuerte ahorita”, comenta, reflejando el miedo que sienten los trabajadores indocumentados al no saber si regresarán a casa al final del día. Esta situación no solo afecta a los trabajadores, sino también a las empresas, que ahora enfrentan proyectos que se extienden de seis a doce meses.

El miedo ha llevado a muchos trabajadores a evitar salir de casa o a llegar tarde al trabajo. La presencia de la policía o cualquier operativo puede generar suficiente temor como para que prefieran dar la vuelta y regresar a casa. A pesar de las dificultades, los trabajadores continúan con su labor, motivados por la esperanza de construir un mejor futuro para sus familias.

A pesar de los desafíos, muchos trabajadores, como Roel, mantienen la esperanza de que las cosas cambien. Hacen un llamado a los representantes del gobierno para que se escuche su voz y se promueva una reforma migratoria que les brinde certeza y seguridad. La comunidad sigue mostrando su espíritu resiliente, con risas y música en las obras, reflejando su deseo de trabajar honradamente.