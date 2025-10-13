Un Elemento Fundamental en la Cocina Mexicana

En el marco de la celebración del mes de la herencia hispana, las tortillas se posicionan como un ingrediente esencial en la cocina mexicana. Este alimento, que se ha convertido en un símbolo de unidad familiar, está presente en casi todos los platillos y es una parte integral de la cultura culinaria del Valle del Río Grande.

Loredo Tortillería: Un Negocio Familiar en Crecimiento

Ubicada en Edinburg, Loredo Tortillería es un negocio familiar que ha sabido expandirse rápidamente. Manuel Loredo, el propietario, recuerda con cariño cómo las tortillas formaban parte de su infancia, siempre presentes en la mesa familiar. “La tortilla representa unidad en mi familia”, comenta Loredo, destacando su importancia tanto en tiempos buenos como difíciles.

La Experiencia de las Tortillas Recientemente Hechas

La tortillería ofrece un extenso menú donde la tortilla juega un papel protagonista. Los tacos de almuerzo, elaborados con tortillas de harina recién hechas, son especialmente populares entre los clientes. Estos tacos incluyen ingredientes como papa, bacon, huevo, frijol y queso, y se preparan al momento para garantizar su frescura.

Innovación sin Perder la Tradición

A pesar del crecimiento del negocio, Loredo Tortillería mantiene viva la tradición. Aunque ahora utilizan máquinas para producir más de 2,000 tortillas al día, el legado de las tortillas hechas a mano por la madre de Manuel sigue presente en cada platillo. Este enfoque ha permitido a la tortillería ofrecer productos que evocan recuerdos de la infancia y el hogar para muchos de sus clientes.

Nostalgia y Cultura en Cada Bocado

Manuel Loredo comparte que su negocio le recuerda a su infancia y a Valadez, Tamaulipas, el pueblo de sus padres. “Les da mucho orgullo que estamos vendiendo platillos que hacíamos hace muchos años”, añade. La tortillería no solo ofrece comida, sino también una experiencia que conecta a los clientes con sus raíces culturales.