Tormentas y Alerta de Inundaciones en Texas: El Clima Extremo Continúa

El inicio de la semana laboral en Texas viene marcado por un clima extremo que ha dejado su huella en varias ciudades. Desde San Antonio hasta Houston, las lluvias torrenciales han provocado alertas de inundaciones repentinas, mientras que el Valle del Río Grande se mantiene en un estado de expectativa debido a la inestabilidad meteorológica.

Condiciones Actuales y Pronóstico

Durante el fin de semana, las tormentas afectaron significativamente el norte de nuestra región. Ciudades como San Antonio, Austin y Uvalde estuvieron bajo alertas de inundaciones, y Houston experimentó condiciones similares debido a las intensas lluvias. En el sur de Texas, las condiciones actuales son mayormente secas, aunque se prevé el desarrollo de tormentas que podrían afectar especialmente al condado de Starr y otras zonas costeras.

El tiempo en el Valle del Río Grande se mantiene caluroso, con temperaturas oscilando entre los 70s y los 80s Fahrenheit esta mañana. Sin embargo, la llegada de un sistema frontal ha traído consigo vientos variables y una sensación de bochorno. La Isla del Padre reporta temperaturas en los mediados 80s, con un ambiente lluvioso y nublado, mientras que en McAllen se espera una noche ventosa con temperaturas alrededor de 86 grados.

El pronóstico indica que las condiciones meteorológicas extremas continuarán a lo largo de la semana. Se espera que las temperaturas permanezcan cerca de los tres dígitos, acompañadas de alta humedad e inestabilidad. Los residentes del sur de Texas deben estar preparados para un clima impredecible y continuar tomando precauciones contra las tormentas.

La temporada de huracanes sigue vigente, y se anticipa actividad en la cuenca del Atlántico durante el mes de septiembre. Es recomendable no soltar el paraguas, ya que las lluvias persistirán, no solo en el Valle del Río Grande, sino en gran parte del estado de Texas.

Kimberly Meza / kim_mezatv redes sociales