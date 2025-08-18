Tormentas en el sur de Texas: Previsión de lluvias y el impacto del huracán Erin

Resumen del fin de semana: Bienvenida la lluvia al sur de Texas

El pasado fin de semana, el sur de Texas experimentó un cambio climático significativo con la llegada de Tormentas y lluvias muy necesarias. Después de un periodo de calor extremo, las precipitaciones fueron recibidas con alivio por los residentes de la región. Desde la madrugada del viernes, chubascos constantes se extendieron por gran parte del valle, aportando un respiro al calor sofocante que había caracterizado las semanas anteriores. Aunque las temperaturas se mantuvieron elevadas, la nubosidad y las lluvias trajeron un cambio en el ambiente, permitiendo a los habitantes planificar mejor sus actividades al aire libre.

Pronóstico para la semana: Más lluvias en camino

Esta semana promete más lluvias, con una baja presión cerca de la costa del Golfo que incrementa la probabilidad de precipitaciones diarias. Aunque las temperaturas alcanzarán los tres dígitos, se espera un pequeño descenso gracias a las lluvias. En áreas como McAllen, las noches seguirán siendo cálidas, con temperaturas alrededor de los 87 grados. Es crucial mantenerse informado sobre las condiciones del tiempo, especialmente para quienes planean visitar la costa, donde las corrientes de resaca pueden ser peligrosas.

El huracán Erin: Amenaza en el Caribe

Mientras el sur de Texas se enfrenta a sus propios desafíos climáticos, el huracán Erin ha alcanzado la categoría 5 en el Caribe, representando una seria amenaza para la región. Durante el fin de semana, Erin avanzó hacia el noroeste, manteniéndose como un huracán de categoría mayor. Se prevé que el huracán se desplace hacia el este de Florida, generando fuerte oleaje en la costa atlántica de Estados Unidos. Las autoridades y residentes de las áreas potencialmente afectadas deben permanecer en alerta y preparados para cualquier eventualidad.

Impacto en la comunidad y precauciones

La presencia de tormentas y el clima impredecible pueden causar inconvenientes en las carreteras, por lo que se recomienda a los conductores extremar las precauciones. Con el inicio de una nueva semana laboral, es fundamental estar atentos a los comunicados meteorológicos y seguir las recomendaciones de seguridad, especialmente para aquellos con niños pequeños o quienes planeen actividades al aire libre.