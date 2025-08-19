Tormentas en el Condado de Hidalgo: Lluvias Torrenciales y Advertencia de Inundación

El sur de Texas está experimentando un clima severo con lluvias torrenciales y vientos fuertes, especialmente en el Condado de Hidalgo. Según el Servicio Nacional de Meteorología, se han emitido advertencias de inundación que se mantendrán vigentes hasta las seis y media de la tarde en áreas como Elsa y Weslaco, a lo largo de la Interestatal 2.

Las fuertes lluvias han dejado acumulaciones de entre 1 a 2 pulgadas en varias zonas, afectando principalmente a residentes de Donna, Álamo y Weslaco. El desplazamiento de las células de tormenta está causando lluvias intensas, lo que podría resultar en inundaciones repentinas. Se recomienda a los residentes que eviten salir de casa hasta que las condiciones mejoren.

El Centro de Predicción de Tormentas ha clasificado al sur de Texas en un nivel 1, indicando un riesgo mínimo pero presente de tormentas severas. Se espera que estas condiciones continúen mañana miércoles entre la una y las cinco de la tarde. Además, se pronostica un ligero alivio del calor extremo, con temperaturas que oscilarán entre los 95 y 96 grados.

Se aconseja a aquellos que viven en zonas propensas a inundaciones que tomen precauciones adicionales. Las lluvias continuarán durante la semana, con un 30% de probabilidad mañana y 20% para el jueves. Los ciudadanos deben mantenerse informados y prepararse para posibles inundaciones.