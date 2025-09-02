Un Comienzo Tormentoso para Septiembre

El mes de septiembre ha comenzado con un tiempo inusual en el Valle del Río Grande, ya que las tormentas eléctricas han dejado su marca en la región. Desde San Isidro hasta el condado de Starr, los residentes han experimentado intensas descargas eléctricas, especialmente durante las horas nocturnas. Aunque las temperaturas no han variado significativamente, la inestabilidad atmosférica ha generado condiciones propicias para más tormentas.

En McAllen, las temperaturas se mantienen entre mediados 70 y los 80 grados Fahrenheit, con vientos cambiantes provenientes del oeste y del norte. Este frente, que continúa desplazándose sobre el sur de Texas, ha sido el causante de la inestabilidad y las tormentas, principalmente hacia el sur. En Ciudad Miguel Alemán, México, las tormentas también se han hecho presentes, extendiéndose hacia la costa del Golfo.

El satélite radar indica que la probabilidad de lluvia continuará a lo largo de la semana. Las temperaturas altas se ubican en los 90 grados, pero podrían descender ligeramente debido al aumento de la nubosidad. En South Padre Island, el clima se mantiene lluvioso y nublado, con peligrosas corrientes de resaca.

Vigilancia en los Trópicos

La temporada de huracanes sigue activa, y septiembre es un mes crucial para el desarrollo de estos fenómenos. Actualmente, se vigila un área de interés al oeste de África, que se desplaza hacia el Caribe. Los próximos días serán cruciales para determinar su evolución y posible impacto.

Con el tiempo cambiante, se aconseja a los residentes del Valle del Río Grande mantener sus paraguas a mano y tomar precauciones adicionales, como usar protector solar. El calor bochornoso persistirá, acompañando al aumento de los zancudos. Es importante que la comunidad se prepare para las inclemencias del tiempo, no solo durante la presente semana laboral, sino también del fin de semana y la próxima semana.