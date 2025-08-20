Tormentas Azotan Isla del Padre: Advertencias Climáticas para el Valle del Río Grande

En los últimos días, el Valle del Río Grande ha experimentado un clima severo, caracterizado por fuertes tormentas y lluvias constantes. La Isla del Padre, en particular, ha sido testigo de descargas eléctricas y precipitaciones intensas que han mantenido a los residentes en alerta.

El área de Weslaco, Texas, reportó inundaciones repentinas, un fenómeno común en esta región debido a las condiciones climáticas extremas. Los residentes son aconsejados a mantener precauciones adicionales durante estos eventos, especialmente si planean viajar hacia el sur, hacia México.

Las tormentas continúan avanzando desde el este hacia el oeste, afectando principalmente el condado de Cameron y el condado de Willacy. En McAllen, las temperaturas se mantienen en los 86 grados, con vientos del este a 8 millas por hora. Se espera que las temperaturas desciendan en las próximas horas, aunque la probabilidad de tormentas sigue siendo alta.

El radar de descargas eléctricas sigue mostrando actividad tormentosa, con fuertes lluvias en áreas como Reynosa, Tamaulipas, y Monterrey, Nuevo León. Los meteorólogos aconsejan a los viajeros que extremen precauciones, especialmente si se dirigen a zonas afectadas por el clima severo.

Kimberly Mesa, conocida por su experiencia en pronósticos meteorológicos, ha enfatizado la importancia de llevar un paraguas diariamente, ya que las condiciones climáticas seguirán siendo inestables. Con las temperaturas en descenso y el clima húmedo, los residentes deben estar preparados para enfrentar condiciones cambiantes.