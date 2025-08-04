HOY

Se emiten avisos de tormenta eléctrica severa y calor extremo en el condado de Hidalgo.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published August 04 2025
Una tormenta eléctrica severa ha hecho su aparición en el condado de Hidalgo, trayendo consigo lluvia intensa, granizo y múltiples descargas eléctricas. Las autoridades han emitido avisos urgentes para alertar a la población sobre las condiciones meteorológicas extremas que afectan principalmente el centro y norte del condado.

Los meteorólogos han informado que la tormenta se está concentrando en el área alrededor de la autopista 281, cerca de San Manuel y Linn. Las lluvias torrenciales y las descargas eléctricas están complicando el tránsito, y se recomienda a los conductores que eviten estas áreas hasta que las condiciones mejoren.

La situación es especialmente crítica con el granizo del tamaño de una peseta, que ya se considera peligroso. Este fenómeno ha sido detectado en varias zonas del condado, y se insta a los residentes a buscar refugio y no salir de casa.

Además de la tormenta, el condado de Hidalgo está experimentando temperaturas extremas. El termómetro ha alcanzado los 103 grados Fahrenheit, con índices de calor que oscilan entre 108 y 109. Estas condiciones contribuyen al desarrollo de tormentas severas, aumentando el riesgo para los residentes.

Tormenta Eléctrica Afecta el Condado de Hidalgo con Granizo y Altas Temperaturas
