Se emiten avisos de tormenta eléctrica severa y calor extremo en el condado de Hidalgo.
Una tormenta eléctrica severa ha hecho su aparición en el condado de Hidalgo, trayendo consigo lluvia intensa, granizo y múltiples descargas eléctricas. Las autoridades han emitido avisos urgentes para alertar a la población sobre las condiciones meteorológicas extremas que afectan principalmente el centro y norte del condado.
Los meteorólogos han informado que la tormenta se está concentrando en el área alrededor de la autopista 281, cerca de San Manuel y Linn. Las lluvias torrenciales y las descargas eléctricas están complicando el tránsito, y se recomienda a los conductores que eviten estas áreas hasta que las condiciones mejoren.
La situación es especialmente crítica con el granizo del tamaño de una peseta, que ya se considera peligroso. Este fenómeno ha sido detectado en varias zonas del condado, y se insta a los residentes a buscar refugio y no salir de casa.
Además de la tormenta, el condado de Hidalgo está experimentando temperaturas extremas. El termómetro ha alcanzado los 103 grados Fahrenheit, con índices de calor que oscilan entre 108 y 109. Estas condiciones contribuyen al desarrollo de tormentas severas, aumentando el riesgo para los residentes.
Familia en Mission lucha sin agua ni electricidad tras tormenta
Mission: La familia González enfrenta desafíos extremos después de que fuertes vientos derribaran árboles y cables eléctricos.
Asesinato en Reynosa: Delegado de la Fiscalía General de la República es abatido
Reynosa: El asesinato del delegado Ernesto Vázquez Reina en Reynosa sacude a Tamaulipas y revela tensiones con el crimen organizado.
Investigan muerte de hombre que se golpeaba la cabeza y agredió a oficiales
muerte
Una persona muere en accidente en Puerto Isabel
CONDADO CAMERON- El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) confirmó que una persona perdió la vida en un accidente registrado en Puerto Isabel. El incidente ocurrió sobre Ocean Blvd, lo que provocó el cierre temporal de esta vía en...
Se entrega sospechoso de portar arma robada en Brownsville
Su entrega representa un paso importante en el esclarecimiento del caso, y las autoridades han reiterado su compromiso con la seguridad de la comunidad.
Investigan robo en Los Fresnos, buscan identificar a sospechoso
Las autoridades difundieron una fotografía de un vehículo y de una persona de interés relacionada con este caso.
Gobierno de Tamaulipas condena crimen del Delegado de la FGR y se solidariza con su familia
TAMAULIPAS — El Gobierno de Tamaulipas condenó enérgicamente el crimen perpetrado contra el Delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en el estado, y expresó su solidaridad con la familia de la víctima. A través de un mensaje publicado en redes sociales,...
CBP incauta más de 1.1 millones de dólares en fentanilo y cocaína en el Puente Internacional Anzaldúas
MISSION, Texas — Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) realizaron un decomiso significativo de drogas el pasado 3 de agosto en el Puente Internacional Anzaldúas, asegurando más...
Contienen incendio de pastizal y estructura cerca de estación de bomberos en La Rosita
La corporación agradeció el apoyo brindado por los agentes de la Oficina del Sheriff del Condado Starr, así como al jefe del Departamento de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Escobares, García, por ofrecer asistencia adicional y personal en caso de ser necesario.
Fiscalías de Tamaulipas y FGR colaboran tras muerte de presunto servidor público en Reynosa
Persona fallece en Reynosa tras un misterioso incendio vehicular.
Fuertes vientos causan estragos en Edinburg
Vientos fuertes: Intersecciones sin semáforos y cortes de electricidad afectan la región tras intensas ráfagas.
Tormenta eléctrica afecta el centro del Condado de Hidalgo
VALLE DE TEXAS- En una jornada marcada por condiciones climáticas extremas, el Servicio Nacional de Meteorología ha emitido un aviso por tormenta eléctrica severa que afecta el centro del condado de Hidalgo. Este fenómeno se espera que persista hasta las 6 de la...
Familia en McAllen exige justicia tras accidente mortal durante su jornada laboral
La viuda de Juan Nava Hernández busca justicia tras la muerte de su esposo en un accidente vehicular en McAllen.
Persecución por tráfico de personas termina en Weslaco con seis detenidos; una mujer embarazada fue hospitalizada
El conductor, identificado como César Rafael León, de 34 años y originario de Indiana, intentó huir con varios migrantes a bordo, pero terminó impactando una patrulla del DPS antes de ser detenido.
Decomisan cocaína valuada en 1.5 millones de dólares en casa móvil de Mission
El principal sospechoso enfrentará cargos por reingreso ilegal agravado.
Cambio de liderazgo en la Patrulla Fronteriza sector Valle del Río Grande
Patrulla Fronteriza: Cambio de liderazgo en el sector del Valle del Río Grande de la Patrulla Fronteriza de EE. UU.