VALLE DE TEXAS- En una jornada marcada por condiciones climáticas extremas, el Servicio Nacional de Meteorología ha emitido un aviso por tormenta eléctrica severa que afecta el centro del condado de Hidalgo. Este fenómeno se espera que persista hasta las 6 de la tarde, con una serie de condiciones que podrían poner en riesgo la seguridad de los habitantes de la región.

Condiciones de la tormenta

La tormenta ha traído consigo múltiples descargas eléctricas, que ya se han registrado en áreas cercanas a la metrópoli de McAllen. Además, se han reportado lluvias torrenciales y granizo con un tamaño superior a una pulgada, lo que ha generado preocupación entre los residentes. Las imágenes de radar muestran claramente el desplazamiento de la tormenta hacia el suroeste, a una velocidad de aproximadamente 15 millas por hora.

Ante estas condiciones, se recomienda a los ciudadanos que se resguarden en sus hogares, especialmente debido a las descargas eléctricas y el granizo. Además de estas amenazas, la tormenta ha traído ráfagas de viento que alcanzan hasta 60 millas por hora, capaces de causar daños significativos a la propiedad.

Áreas Afectadas

Las áreas más afectadas incluyen McCook, San Manuel, Lean, y la ciudad de Faysville. También se ha informado que la tormenta está impactando el área de Edinburg North High School. La recomendación para quienes deban salir es conducir con extrema precaución.

Es fundamental que la población del condado de Hidalgo se mantenga informada y siga las recomendaciones de las autoridades para asegurar su seguridad. Continuaremos monitoreando la situación para proporcionar la información más reciente.