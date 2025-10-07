HOY

Tiroteo Mortal en San Benito: Sospechoso se entrega a las autoridadesEricks Webs DesignEricks Webs Design

Tiroteo: Un hombre de 23 años enfrenta cargos graves tras un tiroteo que dejó una víctima mortal y otra herida en San Benito.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 07 2025
El pasado viernes por la noche, la tranquilidad de la ciudad de San Benito se vio interrumpida por un Tiroteo que resultó en la trágica muerte de un joven y dejó a otra persona herida. El incidente ha capturado la atención pública y llevó a un exhaustivo operativo policial que culminó con la entrega voluntaria del sospechoso.

Detalles del Incidente

El tiroteo ocurrió en la cuadra 900 al este de la calle Stinger, donde la policía respondió a un reporte de disparos. Miguel Monreal, de 23 años, es señalado como el presunto autor de los disparos que cobraron la vida de Clemente Medina, de 21 años. Otra víctima, una mujer, resultó herida pero ya ha sido dada de alta del hospital.

La Investigación

Tras el incidente, Monreal estuvo prófugo pero se entregó a las autoridades en el puente internacional Brownsville Matamoros el día de ayer. A pesar de una búsqueda exhaustiva, la policía aún no ha recuperado el arma que se cree fue utilizada en el tiroteo. Se llevó a cabo un cateo en la residencia del sospechoso en Los Fresnos, pero no se obtuvo evidencia adicional.

Cargos y Procedimientos Judiciales

Monreal compareció ante un juez y ahora enfrenta cargos de homicidio y asalto agravado con arma mortal. La corte le fijó una fianza de 15 millones de dólares, y actualmente se encuentra detenido en la cárcel de Carrizal. Las autoridades continúan investigando el caso para determinar los motivos detrás del tiroteo, ya que al parecer no existía una relación previa entre el sospechoso y las víctimas.

