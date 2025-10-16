Un Hecho que Sacude a Donna

La comunidad de Donna está en estado de shock tras un trágico incidente que tuvo lugar en una guardería local. Un acto de violencia doméstica se convirtió en una tragedia que ha dejado a dos personas muertas, una de ellas el presunto agresor, Saúl Esquivel, de 41 años, y su esposa, Nubia Bravo, de 26 años.

Detalles del Incidente

El tiroteo ocurrió cuando Esquivel irrumpió en la guardería a través de una ventana, disparando repetidamente contra Bravo mientras ella trataba de huir para proteger a los niños presentes. Los agentes del alguacil del condado de Hidalgo respondieron rápidamente al incidente, encontrando a Esquivel con una herida de bala autoinfligida junto al cuerpo sin vida de Bravo.

Reacciones de la Comunidad

Los residentes de la zona, todavía en estado de conmoción, han expresado su temor y tristeza. Una residente relató cómo, al observar la llegada de varios oficiales desde su balcón, se encerró en su casa por miedo. El impacto de este incidente es profundo, especialmente para las familias que confían en la guardería para el cuidado de sus hijos.

Respuestas Oficiales

La oficina del alguacil ha confirmado que las empleadas de la guardería siguieron los protocolos de seguridad, asegurando a todos los menores durante el violento evento. La unidad de asistencia a víctimas del departamento está en contacto con las personas afectadas, brindándoles apoyo y recursos.

El alguacil ha hecho un llamado a la comunidad para reportar cualquier situación de violencia doméstica al 911. Además, se puede contactar a la Línea Nacional contra la Violencia Doméstica al (800) 799-7233.

Investigación en Curso

Este caso continúa bajo investigación. Las autoridades están trabajando para esclarecer todos los detalles y proporcionar respuestas a una comunidad que busca entender cómo pudo ocurrir esta tragedia.