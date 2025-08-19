HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Tiroteo en Edinburg: Acusado de asesinato enfrenta la justiciaEricks Webs DesignEricks Webs Design

Tiroteo Edinburg: Freddy Mireles comparece en la corte de Edinburg por cargos de asesinato tras un trágico incidente.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published August 19 2025
El pequeño pueblo de Edinburg se encuentra conmocionado tras el reciente incidente de un tiroteo que ha sacudido a la comunidad. Freddy Mireles, de 32 años, se presentó ante el juez en la corte de Edinburg para enfrentar cargos graves de asesinato. El caso ha capturado la atención de los residentes del Condado Hidalgo, quienes claman por justicia.

El incidente ocurrió el 17 de agosto alrededor de las 9:22 de la noche en la cuadra 4500 de la calle Fe, una zona rural de Edinburg. Según el informe de las autoridades del Condado Hidalgo, los agentes respondieron a un reporte de un hombre herido de bala en la cabeza. Lamentablemente, al llegar a la escena, encontraron al hombre ya sin vida.

Los testigos del trágico suceso afirman que Freddy Mireles llegó a la residencia junto con la víctima, identificada como Julio César Jr. En un giro inesperado, mientras ambos cantaban, Mireles presuntamente levantó un rifle y disparó a la cabeza de la víctima. Uno de los testigos logró grabar el momento, lo que ha sido crucial para el caso.

Freddy Mireles enfrenta actualmente cargos de asesinato, clasificados como un delito grave de primer grado. Durante la audiencia realizada frente a la oficina del alguacil del Condado Hidalgo, el acusado fue detenido sin incidentes mayores. Las autoridades han asegurado que la investigación sigue abierta mientras se reúnen más pruebas y testimonios.

La comunidad de Edinburg espera con ansiedad el desarrollo de este caso que ha dejado a muchos conmocionados. Las autoridades continuarán trabajando incansablemente para asegurar que se haga justicia. Se espera que esta noche se transmitan entrevistas completas con las autoridades encargadas del caso.

