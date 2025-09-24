Dallas, Texas. – Una persona murió y dos más resultaron hospitalizadas con heridas de bala tras un tiroteo ocurrido la mañana del miércoles en una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Dallas, informaron autoridades locales.

De acuerdo con la policía, un sospechoso abrió fuego contra el edificio gubernamental desde una construcción adyacente. Una de las víctimas murió en el lugar y dos más fueron trasladadas a hospitales con lesiones. El atacante también murió a causa de una herida de bala autoinfligida, confirmó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Dos de los heridos serían personas detenidas bajo custodia migratoria, según informaron fuentes de seguridad. Hasta el momento se desconoce el motivo del ataque.

El director interino de ICE, Todd Lyons, declaró a CNN que en total tres personas resultaron baleadas y reiteró que ningún oficial de ICE resultó herido. “La información preliminar apunta a un posible francotirador”, señaló.

La subdirectora de ICE, Madison Sheahan, agregó en entrevista con Fox News que entre los afectados no hubo empleados de la agencia.

Antecedentes de violencia en instalaciones migratorias de Texas

El ataque de este miércoles es el tercer incidente armado contra instalaciones de ICE o de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en Texas durante este año.

El 4 de julio, un grupo armado atacó el centro de detención Prairieland, cerca de Fort Worth. Un policía local recibió un disparo en el cuello pero sobrevivió; más de una docena de personas fueron arrestadas.

Días después, un hombre de 27 años armado con un rifle y equipo táctico fue abatido por la policía tras abrir fuego contra una sede de la Patrulla Fronteriza en McAllen, donde resultaron heridos dos oficiales y un empleado.

En agosto, un hombre fue detenido tras afirmar que portaba una bomba en su mochila en el mismo centro de ICE en Dallas donde ocurrió el tiroteo de este miércoles.

Las investigaciones continúan para determinar las causas del ataque más reciente.