CONDADO HIDALGO, TEXAS – Al norte del Condado Hidalgo, la Oficina del Alguacil investiga un homicidio que derivó en un tiroteo involucrando a un oficial de la ley.

Las autoridades informaron que respondieron a la cuadra 2400 de la calle Venecia en Mission alrededor de la 1:47 a.m., donde encontraron a Felipe Mancilla, de 36 años, sin vida, con múltiples disparos.

Tras la investigación, identificaron el vehículo del sospechoso, lo que los llevó a una residencia ubicada en la cuadra 100 de la calle Pine en Alton.

Con una orden de cateo, el equipo SWAT ingresó al domicilio, donde encontraron al presunto sospechoso en una de las recámaras. Durante la intervención, el sospechoso abrió fuego contra los oficiales.

“Creemos que el operador del SWAT recibió un disparo en la cabeza, pero llevaba puesto un casco, y la bala perforó su bíceps.

Fue trasladado de inmediato a un hospital local y no presenta heridas que pongan en riesgo su vida”, indicaron las autoridades.

Minutos después, el sospechoso fue abatido y posteriormente identificado como Paulino Guerra Jr., de 51 años.

“El agente que resultó herido es un veterano con 9 años de servicio, asignado actualmente a nuestra división SOD. Él, junto con más de una docena de operadores del equipo SWAT, será colocado en licencia administrativa como parte del protocolo estándar”, agregaron las autoridades.