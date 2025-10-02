Tiempo: Pronóstico de Fin de Semana para el Valle del Río Grande

Introducción: Un Fin de Semana con Cambios Climáticos

El fin de semana se acerca rápidamente y muchos en el Valle del Río Grande están atentos al pronóstico del Tiempo para planificar sus actividades. María Pérez nos ofrece un informe detallado sobre las condiciones que se esperan en la región.

Condiciones Actuales: Calor y Cielos Despejados

Las condiciones actuales en gran parte del valle y la frontera de Tamaulipas son mayormente estables, con cielos despejados. El termómetro marca unos 93 grados, mientras que el viento sopla a 10 millas por hora. La sensación térmica es un poco más alta en el Condado Hidalgo, alcanzando los 95 a 96 grados, y en el Condado Starr, desde Río Grande City hasta Escobares, se registran temperaturas de 98 grados. En el Condado Cameron, las temperaturas también se mantienen en los 90 grados.

Pronóstico para el Fin de Semana: Lluvias Aisladas en la Costa

Para el viernes, las lluvias se concentrarán principalmente en ciudades a lo largo de la costa, desde Houston hasta Corpus Christi. Durante la tarde, es probable que estas áreas continúen recibiendo lluvias, mientras que el resto del estado mantendrá condiciones secas y estables. Las temperaturas seguirán alcanzando los 93 grados durante el día, descendiendo a los 70 grados por la noche con cielos despejados.

Condiciones en la Playa: Posibles Lluvias Nocturnas

Para quienes planean visitar South Padre Island, se prevé la posibilidad de lluvias aisladas en horas nocturnas. Durante el día, las temperaturas se mantendrán en los mediados 80 grados. En los próximos siete días, el calor persistirá en la región.

Semana Laboral: Llegada de un Frente Frío

Mirando hacia la próxima semana laboral, se espera la llegada de un frente frío el jueves, lo que traerá un descenso en las temperaturas máximas a 89 grados. Además, hay un pronóstico de lluvias para el miércoles y jueves. Continuaremos actualizando el pronóstico para mantener a la comunidad informada.