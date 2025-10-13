HOY

Entravision Communications
El Tiempo

Tiempo más fresco en el Valle de Texas: ¡Prepárese para temperaturas agradables!Ericks Webs DesignEricks Webs Design

Tiempo: Las temperaturas en el Valle de Texas descenderán, ofreciendo un respiro del calor habitual con cielos despejados.

By Maria Perez
• Noticias 48
Published October 13 2025
Ad Placeholder

Introducción

El Valle de Texas se prepara para un cambio en las condiciones climáticas que traerá un respiro del calor intenso. Las temperaturas están previstas para descender a niveles más agradables en los próximos días, con máximas que alcanzarán entre los 86 a 88 grados. Este cambio será bienvenido por los residentes de la región, quienes han estado enfrentando temperaturas superiores al promedio.

Condiciones Actuales y Pronóstico

Hoy, la ciudad de McAllen experimentó cielos despejados y temperaturas alrededor de los 80 grados. El viento, que fue más fuerte en las horas de la tarde, ha disminuido a velocidades de entre 5 y 6 millas por hora en los condados de Hidalgo, Cameron y Starr. Para mañana, se espera que las temperaturas máximas en McAllen alcancen solo los 85 grados, con cielos mayormente despejados, mientras que en la Isla del Padre Sur se prevén máximas de 83 grados con condiciones mayormente nubladas.

Advertencia de Corrientes de Resaca

La costa del Valle de Texas continuará enfrentando un alto riesgo de corrientes de resaca. Los expertos aconsejan a los bañistas precaución: si se encuentran atrapados en una corriente, deben nadar paralelo a la orilla para escapar. Es crucial mantener la calma y evitar ingresar al agua si no se sabe nadar.

El Tiempo para los Próximos Días

El miércoles, las temperaturas matutinas descenderán a unos frescos 68 grados, proporcionando un comienzo de día refrescante. Sin embargo, a medida que avance la semana, las temperaturas comenzarán a aumentar nuevamente, alcanzando los bajos 90 grados y posiblemente llegando a los 95 o 96 grados para el fin de semana. Este incremento no vendrá acompañado de lluvia, por lo que se mantendrán las condiciones secas.

Tiempo más fresco en el Valle de Texas: ¡Prepárese para temperaturas agradables!
Corrientes de Resaca Isla del Padre Sur McAllen Tiempo Valle de Texas
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Autoridades localizan cuerpo en la playa cerca de Boca Chica

Autoridades localizan cuerpo en la playa cerca de Boca Chica

Oct 13, 2025

Boca Chica, Texas – Agentes de la Patrulla Fronteriza localizaron un cuerpo en la playa cerca de Boca Chica, confirmó un funcionario de la dependencia. El hallazgo se produjo luego de que autoridades de México informaran sobre un posible ahogamiento ocurrido en una...

SpaceX prepara el undécimo vuelo de prueba integrado de Starship

SpaceX prepara el undécimo vuelo de prueba integrado de Starship

Oct 13, 2025

CAMERON COUNTY, TEXAS – SpaceX tiene programado para el lunes 13 de octubre el undécimo vuelo de prueba integrado de Starship desde Starbase, en el condado de Cameron, Texas. La ventana de prueba de 75 minutos abrirá a las 6:15 p.m. hora local. Se advierte a los...

Policía de Brownsville investiga robo agravado que dejó un joven herido

Mujer pierde la vida en accidente en La Feria

Oct 13, 2025

LA FERIA — El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) investiga un accidente fatal ocurrido la madrugada de este sábado 11 de octubre de 2025, alrededor de las 4:09 a.m., en la intersección de FM 2566 y Business 83, en el condado de Cameron. De acuerdo con la...

Accidente provoca cierres temporales en Edinburg

Accidente provoca cierres temporales en Edinburg

Oct 10, 2025

EDINBURG, Texas — La Policía de Edinburg respondió a un accidente grave en el cruce de Trenton Road y Primavera Street, lo que provocó cierres temporales en la zona. El tráfico hacia el este en Trenton estuvo cerrado cerca de la autopista y frente al norte, mientras...

Detienen a hombre por serie de robos en Los Fresnos

Detienen a hombre por serie de robos en Los Fresnos

Oct 10, 2025

Los Fresnos, Texas –Un hombre identificado como Samuel Christopher Lopez, de 31 años, fue arrestado por autoridades del condado de Cameron tras ser vinculado con una serie de robos y allanamientos en la zona de Los Fresnos. De acuerdo con un comunicado de prensa...

Ad Placeholder
Le niegan fianza a Cristóbal Garzez tras accidente que cobró la vida de una persona

Trágico Accidente en Harlingen: Conductor acusado de homicidio

Oct 9, 2025

La comunidad de Harlingen se encuentra conmocionada tras el trágico incidente ocurrido en la carretera 83, donde un conductor de grúa, David Zapata, perdió la vida. El lamentable evento tuvo lugar el pasado 8 de julio, cuando Zapata aseguraba un vehículo en su grúa al...

Policía de Brownsville investiga robo agravado que dejó un joven herido

Dos accidentes con heridas menores en McAllen en menos de 24 horas

Oct 9, 2025

McAllen, Texas — La ciudad de McAllen reportó dos accidentes de tránsito en un corto período de tiempo, ambos con heridas menores. El primero ocurrió ayer por la noche en la intersección de Col. Rowe y la Highway 83, mientras que el segundo se registró esta mañana en...

Interrupción del servicio en el City Hall de San Juan

Interrupción del servicio en el City Hall de San Juan

Oct 9, 2025

SAN JUAN, TEXAS - Actualmente estamos experimentando una interrupción del servicio en el City Hall de San Juan. Nuestro equipo está trabajando diligentemente para resolver el problema lo más rápido posible. Agradecemos su paciencia y comprensión mientras solucionamos...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder