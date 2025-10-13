Tiempo más fresco en el Valle de Texas: ¡Prepárese para temperaturas agradables!

Introducción

El Valle de Texas se prepara para un cambio en las condiciones climáticas que traerá un respiro del calor intenso. Las temperaturas están previstas para descender a niveles más agradables en los próximos días, con máximas que alcanzarán entre los 86 a 88 grados. Este cambio será bienvenido por los residentes de la región, quienes han estado enfrentando temperaturas superiores al promedio.

Condiciones Actuales y Pronóstico

Hoy, la ciudad de McAllen experimentó cielos despejados y temperaturas alrededor de los 80 grados. El viento, que fue más fuerte en las horas de la tarde, ha disminuido a velocidades de entre 5 y 6 millas por hora en los condados de Hidalgo, Cameron y Starr. Para mañana, se espera que las temperaturas máximas en McAllen alcancen solo los 85 grados, con cielos mayormente despejados, mientras que en la Isla del Padre Sur se prevén máximas de 83 grados con condiciones mayormente nubladas.

Advertencia de Corrientes de Resaca

La costa del Valle de Texas continuará enfrentando un alto riesgo de corrientes de resaca. Los expertos aconsejan a los bañistas precaución: si se encuentran atrapados en una corriente, deben nadar paralelo a la orilla para escapar. Es crucial mantener la calma y evitar ingresar al agua si no se sabe nadar.

El Tiempo para los Próximos Días

El miércoles, las temperaturas matutinas descenderán a unos frescos 68 grados, proporcionando un comienzo de día refrescante. Sin embargo, a medida que avance la semana, las temperaturas comenzarán a aumentar nuevamente, alcanzando los bajos 90 grados y posiblemente llegando a los 95 o 96 grados para el fin de semana. Este incremento no vendrá acompañado de lluvia, por lo que se mantendrán las condiciones secas.