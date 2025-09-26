HOY

Temperaturas agradables y cielos despejados predominarán en el Valle del Río Grande este fin de semana.

By Maria Perez
• Noticias 48
Published September 26 2025
Estabilidad Climática en el Valle del Río Grande

El tiempo en el Valle del Río Grande promete ser favorable este fin de semana, con cielos despejados y temperaturas agradables. Después de algunos días de lluvias, la estabilidad ha regresado, ofreciendo un panorama prometedor para las actividades al aire libre. Las temperaturas en el condado de Hidalgo se mantienen entre los 82 y 84 grados Fahrenheit.

Condiciones Actuales y Pronóstico

Las ciudades de Río Grande City, Escobares y Roma disfrutan de temperaturas de alrededor de 84 grados, mientras que Harlingen registra 77 grados. En la frontera, Matamoros, Reynosa y Camargo experimentan temperaturas entre 27 y 28 grados Celsius. Los vientos han sido estables, oscilando entre 5 y 7 millas por hora, lo cual no será un inconveniente para las actividades del fin de semana.

Actividades al Aire Libre

Con un clima tan propicio, se invita a los residentes a disfrutar de actividades al aire libre con total confianza. El sábado por la mañana, las temperaturas estarán en los 70 grados, ofreciendo un comienzo fresco al día. En general, las condiciones climáticas en el estado permanecerán estables, aunque el oeste, incluyendo El Paso, Midland y Odessa, podría enfrentar condiciones severas.

Pronóstico para la Próxima Semana

La semana comenzará con temperaturas cálidas, alcanzando los mediados 90 grados Fahrenheit en las tardes. Se recomienda a los residentes mantenerse hidratados y atentos al pronóstico extendido para planificar sus actividades.

