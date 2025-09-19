HOY

Entravision Communications
El Tiempo

Tiempo en Valle del Río Grande: Fin de Semana con Lluvias y CalorEricks Webs DesignEricks Webs Design

Clima: El pronóstico del tiempo anticipa lluvias intermitentes y temperaturas cálidas en el Valle del Río Grande.

By Kimberly Meza
• Noticias 48
Published September 19 2025
Introducción

El esperado fin de semana ha llegado al Valle del Río Grande, y con él, un tiempo que promete sorpresas. Durante toda la semana, la región ha experimentado lluvias, y aunque las temperaturas se mantienen cálidas, los vientos del norte han traído mañanas más frescas. Acompáñenos mientras exploramos el pronóstico detallado para los próximos días.

Condiciones Actuales

Actualmente, las temperaturas en el Valle del Río Grande rondan los 70 grados Fahrenheit. Sin embargo, el satélite radar muestra nubosidad y lluvias intermitentes, especialmente en las zonas costeras cercanas a Corpus Christi y el condado de Cameron. Estas precipitaciones también afectan a Matamoros, Tamaulipas, y se espera que continúen durante las primeras horas de la mañana.

La tormenta tropical Gabriel, actualizada a las 4 de la mañana, se mantiene lejos de la costa de los Estados Unidos. Su trayectoria, observable durante los próximos días, sugiere que no afectará directamente a la región, aunque es prudente seguir monitoreando.

Para el viernes, se anticipan máximas en los bajos 90 grados, con una alta posibilidad de tormentas. Es recomendable no olvidar el paraguas, ya que las lluvias podrían ser constantes durante el día y la noche. Los vientos del este incrementarán su intensidad durante las horas nocturnas.

Si planea viajar dentro del estado, prepárese para lluvias en lugares como South Padre Island, Dallas y Corpus Christi. A nivel nacional, las temperaturas variarán, con máximas de mediados 90 en Dallas y 70 en Boston.

El fin de semana en el Valle del Río Grande promete mantenerse en los mediados 90 grados, con posibilidades de lluvia. Para aquellos que tengan planes al aire libre, es aconsejable contar con un lugar cubierto en caso de lluvias. La próxima semana, a partir del miércoles, las temperaturas aumentarán, pero la probabilidad de lluvia seguirá presente.

El tiempo en el Valle del Río Grande este fin de semana estará marcado por lluvias y temperaturas cálidas. Con la llegada de la tormenta tropical Gabriel lejos de la costa, los residentes deben estar preparados para las inclemencias del tiempo y planificar sus actividades con precaución.

Clima en Valle del Río Grande: Fin de Semana con Lluvias y Vientos Frescos
clima fin de semana lluvias Pronóstico del Tiempo Valle del Río Grande
