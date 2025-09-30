Tiempo en Texas: Calor Persistente y Sin Lluvias a la Vista

Persisten las Altas Temperaturas en el Valle de Texas

El Valle de Texas sigue experimentando temperaturas elevadas, con sensaciones térmicas que alcanzan los 100 grados. A pesar de que algunos esperaban un clima otoñal más fresco, el calor ha vuelto a instalarse, afectando a las ciudades desde el Condado Hidalgo hasta el Condado Cameron.

Condiciones Actuales y Pronóstico

Las temperaturas actuales en ciudades como Harlingen y Brownsville se mantienen en los 94 grados, mientras que en el interior, en Condado Hidalgo y Condado Star, los termómetros marcan entre 93 y 96 grados. A esto se suma una sensación térmica cercana a los 100 grados, lo que hace imprescindible tomar precauciones para evitar golpes de calor. Los cielos están despejados en toda la región, con vientos que alcanzan las 15 millas por hora en el Condado Cameron, mientras que en Condado Hidalgo y Condado Star apenas llegan a las 5 millas por hora.

Temporada de Huracanes en Curso

Aunque ya no estamos en el pico de la temporada de huracanes, el Atlántico sigue activo. Actualmente, el huracán Imelda y el huracán Humberto se desplazan lejos de la costa este de los Estados Unidos, pero es vital mantenerse preparados hasta el final de la temporada el 30 de noviembre.

Ausencia de Lluvias y Perspectivas Futuras

No se esperan lluvias en las próximas 24 horas, y las temperaturas seguirán rondando los 90 grados hasta el inicio de la próxima semana. En la Isla del Padre, las condiciones son estables con mucho sol y cielos despejados, y temperaturas en los 86 grados. Se espera que la próxima semana traiga un cambio con posibilidad de lluvias hacia el martes.