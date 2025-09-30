Tiempo en Texas: Calor Persistente y Sin Lluvias a la Vista

Broncos: Triunfos destacados en la NFL y la Champions League con actuaciones brillantes de Bou Knicks y Kylian Mbappé.
Las altas temperaturas continúan en el Valle de Texas, con cielos despejados y poco alivio a la vista.
Persisten las Altas Temperaturas en el Valle de Texas
El Valle de Texas sigue experimentando temperaturas elevadas, con sensaciones térmicas que alcanzan los 100 grados. A pesar de que algunos esperaban un clima otoñal más fresco, el calor ha vuelto a instalarse, afectando a las ciudades desde el Condado Hidalgo hasta el Condado Cameron.
Condiciones Actuales y Pronóstico
Las temperaturas actuales en ciudades como Harlingen y Brownsville se mantienen en los 94 grados, mientras que en el interior, en Condado Hidalgo y Condado Star, los termómetros marcan entre 93 y 96 grados. A esto se suma una sensación térmica cercana a los 100 grados, lo que hace imprescindible tomar precauciones para evitar golpes de calor. Los cielos están despejados en toda la región, con vientos que alcanzan las 15 millas por hora en el Condado Cameron, mientras que en Condado Hidalgo y Condado Star apenas llegan a las 5 millas por hora.
Temporada de Huracanes en Curso
Aunque ya no estamos en el pico de la temporada de huracanes, el Atlántico sigue activo. Actualmente, el huracán Imelda y el huracán Humberto se desplazan lejos de la costa este de los Estados Unidos, pero es vital mantenerse preparados hasta el final de la temporada el 30 de noviembre.
Ausencia de Lluvias y Perspectivas Futuras
No se esperan lluvias en las próximas 24 horas, y las temperaturas seguirán rondando los 90 grados hasta el inicio de la próxima semana. En la Isla del Padre, las condiciones son estables con mucho sol y cielos despejados, y temperaturas en los 86 grados. Se espera que la próxima semana traiga un cambio con posibilidad de lluvias hacia el martes.
Dictan sentencia de 60 años por homicidio de adolescente de Donna
CONDADO HIDALGO, TEXAS - Después de cinco años de espera, este martes se dictó sentencia en el caso por el homicidio de Genaro “Izzy” Castillo, un adolescente de Donna asesinado en 2020. Carlos Contreras, originario de Alamo, fue encontrado culpable la semana pasada...
Congresista Gonzalez anuncia más de 170 millones de dólares en asignaciones revisadas del Título I para escuelas del sur de Texas
WASHINGTON, D.C. – 30 de septiembre de 2025 – El congresista Vicente Gonzalez (TX-34) anunció hoy $170,390,078 en asignaciones finales revisadas del Título I del Año Fiscal 2025 (FY25) para los distritos escolares del 34º distrito congresional de Texas. El...
Mcallen anuncia temporada de otoño con programación artística y nuevos fondos estatales
McAllen, TX — La Ciudad de McAllen se prepara para celebrar la temporada otoñal con una agenda cultural renovada y un importante logro en financiamiento artístico para el Valle del Río Grande. Este miércoles 1 de octubre a las 10:30 a.m., en el McAllen Performing Arts...
Motociclista resulta gravemente herido tras accidente en Edinburg
El conductor del Malibu no resultó con lesiones, mientras que el motociclista fue trasladado de emergencia al DHR Health con heridas graves.
Dos menores detenidos tras tiroteo en Edinburg
Las dos víctimas fueron trasladadas al McAllen Medical Center, donde se reportan en condición estable con heridas que no ponen en riesgo su vida.
Familia de La Grulla pierde su hogar en incendio; muere una mascota
La Grulla, Texas — Una familia de La Grulla perdió su vivienda tras un devastador incendio, de acuerdo con una publicación en la página oficial de Facebook de la ciudad. Un equipo de Noticias 48 ya se encuentra indagando más información sobre el siniestro, que dejó...
McAllen se une en la 32ª Vigilia a la Luz de las Velas contra la violencia doméstica
Organizadores invitan a los ciudadanos a traer amigos y familiares, y formar parte de un evento que simboliza el compromiso comunitario de prevenir la violencia y brindar apoyo a quienes han sido afectados.
Arrestan en Sebastian a hombre tras enfrentamiento con la policía
El sospechoso se atrincheró y les indicó que estaba armado con un cuchillo.
Reportan incendio en restaurante de Brownsville
Las autoridades confirmaron que no se registraron lesionados, ni entre los empleados ni entre el personal de emergencias que atendió el incidente.
Sur de Texas: Clima Cálido Continúa a Pesar del Otoño, con Cambios en las Temperaturas Mínimas
Sur de Texas: Clima Cálido Continúa a Pesar del Otoño, con Cambios en las Temperaturas Mínimas Aunque ya estamos en la temporada de otoño y se ha notado una disminución en los niveles de humedad, el sur de Texas continuará experimentando condiciones cálidas durante el...
Pronóstico del Tiempo para el Sur de Texas: Condiciones Agradables y Fenómenos Meteorológicos Actuales
Estado del Tiempo en el Valle del Río GrandeEste día, las condiciones climáticas en el sur de Texas serán agradables y favorables para las actividades al aire libre. Se espera que las temperaturas máximas alcancen los 90°F (32°C) y las mínimas se mantendrán alrededor...
Condiciones del Tiempo: Fin de Semana con Calor Moderado y Posibles Lluvias Costeras
Ambiente Cálido en la Región, pero con Menos Humedad Este fin de semana se mantienen las condiciones cálidas en nuestra región, sin embargo, gracias a una disminución en los niveles de humedad, el calor no se siente tan intenso como en días anteriores. Esto se debe a...
Caso de Asesinato: Deliberación en Curso en el Condado de Cameron
Asesinato: El jurado evalúa si Pedro Ángel Polanco actuó en defensa propia en el asesinato de David Galván en Harlingen.
Descubren que tráiler reportado como robado en realidad provenía de Edinburg; víctima fue detenida
La persona que inicialmente reportó el robo fue detenida mientras se realizan las investigaciones correspondientes, según indicaron las autoridades.
Brownsville ofrecerá entrega de alimento para mascotas tipo drive-thru
BROWNSVILLE, Texas — El Brownsville Animal Rescue & Care Center (BARCC) llevará a cabo un evento de entrega de alimento para mascotas tipo drive-thru el próximo sábado 27 de septiembre, de 7:00 a.m. a 12:00 p.m., en el Brownsville Events Center, ubicado en 1 Event...
Mission realizará recolección de llantas usadas este sábado
MISSION, Texas — La ciudad de Mission invita a la comunidad a participar en su evento de recolección de llantas, programado para este sábado 27 de septiembre, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. en 1400 S. Conway. El objetivo del evento es recoger llantas usadas de manera...