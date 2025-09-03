HOY

Policía de Elsa pide ayuda para identificar a sospechosos de robos

Los establecimientos afectados fueron Don Pedro Seafood Mexican Restaurant, Tortillería Lupita y Happy Dog Grooming. De acuerdo con el informe, los sospechosos ingresaron por la parte trasera de los edificios y sustrajeron dinero en efectivo, cuya cantidad aún no ha sido determinada.

Clima: El Valle del Río Grande enfrenta un clima extremo con tormentas y calor intenso que continuarán afectando la región.

By Kimberly Meza
Published September 03 2025
Introducción

El tiempo en el Valle del Río Grande está experimentando cambios significativos. Después de un día de tormentas intensas ayer, la región se prepara para enfrentar más fenómenos climáticos extremos. Las altas temperaturas y la amenaza de tormentas continúan siendo una preocupación para los residentes de la zona.

Resumen del Pronóstico Reciente

Ayer, el sur del condado de Hidalgo, especialmente alrededor de la ciudad de Mission, experimentó lluvias intensas que resultaron en inundaciones repentinas. Hoy, el clima se presenta más estable, con temperaturas que van desde los 90 hasta los 100 grados Fahrenheit. Sin embargo, el bochorno es notable, y aunque los vientos no son fuertes, hay una variación en su dirección.

El radar muestra un ambiente mayormente despejado, pero se espera que las altas temperaturas alcancen nuevamente los tres dígitos, especialmente en Hidalgo, McAllen, y Weslaco. En South Padre Island, las condiciones son diferentes, con temperaturas en los 80’s , lluvias y nubosidad presentes. Además, hay corrientes de resaca peligrosas, por lo que se recomienda precaución.

Se está monitoreando una zona de interés en los trópicos, la cual tiene una alta probabilidad de desarrollo y se está acercando al Caribe. Esta situación podría traer inestabilidad al final de la semana laboral, comenzando el viernes, con aguaceros fuertes durante el fin de semana. La probabilidad de lluvia para el domingo es del 44%, y se mantendrá alta al inicio de la próxima semana.

A medida que el mes de septiembre llegue a su fin y entremos a Octubre, se esperan más cambios climáticos. Los residentes del Valle del Río Grande deben prepararse para más frentes fríos que podrían traer una disminución en las temperaturas. Sin embargo, el calor y la humedad seguirán siendo una constante en la región.

Es crucial que los habitantes del Valle del Río Grande se mantengan informados sobre las condiciones climáticas y tomen precauciones ante el calor y las posibles tormentas. Se recomienda seguir los pronósticos de medios locales como Univision para estar al tanto de cualquier cambio en el tiempo.

