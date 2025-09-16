Introducción

En el Valle del Río Grande, este Martes nos estamos preparando para un cambio significativo. Con temperaturas elevadas y lluvias en el horizonte, los residentes deben prepararse para un tiempo desafiante. Kimberly Meza de Al Día Mediodía nos ofrece una visión detallada del pronóstico.

Temperaturas Altas y Vientos Fuertes

El día comenzó con temperaturas en los bajos a mediados 90 en el Valle del Río Grande, generando un ambiente caluroso. Los vientos del noreste están haciendo que la zona costera del Golfo experimente condiciones más ventosas. McAllen se espera que tenga una noche despejada con temperaturas alrededor de los 82 grados, acompañadas de vientos del este que soplan entre 7 y 12 millas por hora.

Lluvias y Tormentas en el Horizonte

El satélite radar muestra lluvias desarrollándose cerca del condado de Willacy, con la posibilidad de tormentas en el Valle del Río Grande en las próximas horas. Las lluvias se intensificarán hacia el miércoles por la mañana, entre las 11 a.m. y la 1 p.m., por lo que se recomienda a los habitantes estar preparados.

Vigilancia de los Trópicos

Actualmente, hay tres áreas de interés en los trópicos. Una se encuentra en la costa del Atlántico cerca de las Carolinas y otras dos hacia el oeste de África. Se espera que estas áreas puedan influir en el clima local en los próximos días.

Recomendaciones para los Próximos Días

Se aconseja a los residentes del Valle del Río Grande mantener un paraguas a mano, ya que se espera que la probabilidad de lluvia persista no solo durante el martes, sino también el miércoles, jueves, viernes y el fin de semana. Con las temperaturas manteniéndose en los mediados 90, es crucial tomar medidas para protegerse tanto de la lluvia como del calor.