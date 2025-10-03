Tiempo en el Valle del Río Grande: Se esperan lluvias y sistemas frontales

Introducción

El tiempo en el Valle del Río Grande está experimentando cambios mientras se acerca el fin de semana. Kimberly Meza, la presentadora de “Despierta al Día”, nos informa sobre las condiciones actuales y futuras en esta región de Texas. Las temperaturas comienzan a bajar, y con la llegada de sistemas frontales, se esperan lluvias y un ambiente menos caluroso.

Durante las últimas semanas, las temperaturas han comenzado a descender, especialmente en el condado de Starr, donde se han registrado 67 grados. Este descenso se debe a la influencia de los vientos provenientes del norte, que han traído consigo un clima más fresco durante las noches.

El radar satelital indica la presencia de lluvias que se desplazan hacia los condados de Willacy y Cameron desde el Golfo de México. Se espera que un pequeño sistema frontal provoque inestabilidad y abundantes precipitaciones en la región. Entre las 6 y 11 de la mañana, las lluvias podrían intensificarse, especialmente en el sur del condado de Hidalgo, donde se pronostican chubascos severos.

Aunque el huracán Imelda, que alcanzó la categoría 1, ya se ha degradado a una baja presión, las condiciones climáticas siguen siendo inestables. Las altas temperaturas, que hoy alcanzan los 90 grados, y las lluvias pueden complicar las condiciones para los conductores, por lo que se recomienda precaución.

Para aquellos que planean viajar, las temperaturas en ciudades como San Antonio, Houston, Dallas, El Paso, Austin, Corpus Christi y Odessa se mantendrán entre los 80 y 90 grados. En McAllen, las noches seguirán siendo cálidas, con temperaturas en los bajos 80 grados.

El pequeño sistema frontal que se acercará durante el fin de semana provocará una ligera caída en las temperaturas, con mínimas en los 70 grados. La próxima semana, otro sistema frontal aumentará la probabilidad de lluvias, especialmente entre martes y miércoles.

Es recomendable tener un paraguas a mano, ya que se esperan aguaceros en el Valle del Río Grande. Los residentes deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones al conducir.