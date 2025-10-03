Tiempo en el Valle del Río Grande: Se esperan lluvias y sistemas frontales

HOY

Entravision Communications
El Tiempo

Tiempo en el Valle del Río Grande: Se esperan lluvias y sistemas frontalesEricks Webs DesignEricks Webs Design

Tiempo: Cambios climáticos en el Valle del Río Grande con la llegada de sistemas frontales y precipitaciones.

By Kimberly Meza
• Noticias 48
Published October 03 2025
Ad Placeholder

Introducción

El tiempo en el Valle del Río Grande está experimentando cambios mientras se acerca el fin de semana. Kimberly Meza, la presentadora de “Despierta al Día”, nos informa sobre las condiciones actuales y futuras en esta región de Texas. Las temperaturas comienzan a bajar, y con la llegada de sistemas frontales, se esperan lluvias y un ambiente menos caluroso.

Durante las últimas semanas, las temperaturas han comenzado a descender, especialmente en el condado de Starr, donde se han registrado 67 grados. Este descenso se debe a la influencia de los vientos provenientes del norte, que han traído consigo un clima más fresco durante las noches.

El radar satelital indica la presencia de lluvias que se desplazan hacia los condados de Willacy y Cameron desde el Golfo de México. Se espera que un pequeño sistema frontal provoque inestabilidad y abundantes precipitaciones en la región. Entre las 6 y 11 de la mañana, las lluvias podrían intensificarse, especialmente en el sur del condado de Hidalgo, donde se pronostican chubascos severos.

Aunque el huracán Imelda, que alcanzó la categoría 1, ya se ha degradado a una baja presión, las condiciones climáticas siguen siendo inestables. Las altas temperaturas, que hoy alcanzan los 90 grados, y las lluvias pueden complicar las condiciones para los conductores, por lo que se recomienda precaución.

Para aquellos que planean viajar, las temperaturas en ciudades como San Antonio, Houston, Dallas, El Paso, Austin, Corpus Christi y Odessa se mantendrán entre los 80 y 90 grados. En McAllen, las noches seguirán siendo cálidas, con temperaturas en los bajos 80 grados.

El pequeño sistema frontal que se acercará durante el fin de semana provocará una ligera caída en las temperaturas, con mínimas en los 70 grados. La próxima semana, otro sistema frontal aumentará la probabilidad de lluvias, especialmente entre martes y miércoles.

Es recomendable tener un paraguas a mano, ya que se esperan aguaceros en el Valle del Río Grande. Los residentes deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones al conducir.

Tiempo en el Valle del Río Grande: Se esperan lluvias y sistemas frontales
clima en Texas lluvias sistemas frontales Tiempo Valle del Río Grande
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Policía de McAllen busca a sospechoso de agresión sexual a menor

Policía de McAllen busca a sospechoso de agresión sexual a menor

Oct 2, 2025

McAllen, TX – La Policía de McAllen solicita la ayuda del público para localizar a Leonel Domínguez, identificado como sospechoso de un caso de agresión sexual contra una persona menor de 14 años ocurrido en julio de 2025. Un magistrado del Tribunal Municipal de...

Detenido hombre buscado tras agresión en Donna

Detenido hombre buscado tras agresión en Donna

Oct 2, 2025

Oficiales de la policía de Donna realizaron un arresto el viernes 26 de septiembre de 2025, tras recibir información clave de un ciudadano sobre un hombre buscado por agresión.

Fallece motociclista tras accidente en Edinburg

Fallece motociclista tras accidente en Edinburg

Oct 1, 2025

Edinburg, TX – La Policía de Edinburg confirmó que el conductor de la motocicleta involucrada en el reciente accidente, identificado como Adrian Mario Garza, de 35 años y residente de McAllen, falleció a causa de sus heridas. La investigación sobre el accidente...

Ad Placeholder
Intento de contrabando humano es frustrado en Starr County

Intento de contrabando humano es frustrado en Starr County

Oct 1, 2025

Starr County, TX — Un operativo del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) logró interrumpir un intento de contrabando humano en la frontera sur del estado. El 27 de septiembre de 2025, un piloto de dron de la Región Sur del DPS...

Sospechoso de robo de joyería en McAllen

Sospechoso de robo de joyería en McAllen

Oct 1, 2025

Marrero Almanza tiene 27 años de edad, mide aproximadamente 5 pies con 9 pulgadas, pesa cerca de 170 libras, cuenta con cabello negro, ojos cafés y presenta tatuajes visibles en brazos y piernas. Su último domicilio conocido se encuentra en Donna, Texas.

Dictan sentencia de 60 años por homicidio de adolescente de Donna

Dictan sentencia de 60 años por homicidio de adolescente de Donna

Sep 30, 2025

CONDADO HIDALGO, TEXAS - Después de cinco años de espera, este martes se dictó sentencia en el caso por el homicidio de Genaro “Izzy” Castillo, un adolescente de Donna asesinado en 2020. Carlos Contreras, originario de Alamo, fue encontrado culpable la semana pasada...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder