Tiempo en el Valle del Río Grande: Se espera nuevo frente frío

HOY

Policía de Alton investiga agresión y homicidio relacionados

Ambos incidentes están relacionados y son investigados por la División de Investigaciones Criminales del Departamento de Policía de Alton, con apoyo del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) y la Oficina del Sheriff del Condado Hidalgo.

Entravision Communications
El Tiempo

Tiempo en el Valle del Río Grande: Se espera nuevo frente fríoEricks Webs DesignEricks Webs Design

Tiempo: El Valle del Río Grande experimenta cielos despejados y vientos frescos con la llegada de un nuevo frente frío.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 30 2025
Ad Placeholder

Introducción

El Valle del Río Grande se encuentra bajo cielos despejados y temperaturas agradables, gracias a un sistema de alta presión que domina la región. Sin embargo, se anticipa un cambio en las condiciones meteorológicas con la llegada de un nuevo frente frío este fin de semana.

Condiciones Actuales

Actualmente, los cielos permanecen despejados sobre el Valle del Río Grande y la zona fronteriza de Tamaulipas. Las temperaturas se mantienen en un agradable 79 grados, con vientos del norte noroeste alcanzando de 5 a 7 millas por hora. Estas condiciones son el resultado del reciente paso de un frente frío por la región.

Pronóstico para los Próximos Días

El pronóstico seco continuará en gran parte del estado de Texas. No obstante, el domingo se espera la llegada de un nuevo frente frío al Valle del Río Grande, lo que podría cambiar el panorama meteorológico. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 58 y 60 grados, mientras que las máximas se mantendrán alrededor de los 80 grados durante los próximos siete días.

Recomendaciones para Halloween

Mañana por la noche, durante la celebración de Halloween, se prevé una noche favorable con una temperatura mínima de 69 grados. Se recomienda a quienes salgan a pedir dulces que lleven abrigos ligeros para los más pequeños, ya que las temperaturas estarán frescas.

Tiempo en el Valle del Río Grande: Se espera nuevo frente frío
frente frío Halloween Tamaulipas Tiempo Valle del Río Grande
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Ad Placeholder
Alerta de estafa en Cameron: Falsos oficiales exigen pagos por jurado

Alerta de estafa en Cameron: Falsos oficiales exigen pagos por jurado

Oct 28, 2025

Condado Cameron, TEXAS – La Oficina del Sheriff del Condado de Cameron advierte a la comunidad sobre una nueva estafa telefónica. Según reportes recientes, individuos están llamando a residentes haciéndose pasar por oficiales de la ley y solicitando pagos por supuesta...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder