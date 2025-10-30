Tiempo en el Valle del Río Grande: Se espera nuevo frente frío

RGB Vipers: Los RGB Vipers se preparan para su temporada mientras la NBA y la Serie Mundial ofrecen intensos encuentros.
Tiempo: El Valle del Río Grande experimenta cielos despejados y vientos frescos con la llegada de un nuevo frente frío.
Introducción
El Valle del Río Grande se encuentra bajo cielos despejados y temperaturas agradables, gracias a un sistema de alta presión que domina la región. Sin embargo, se anticipa un cambio en las condiciones meteorológicas con la llegada de un nuevo frente frío este fin de semana.
Condiciones Actuales
Actualmente, los cielos permanecen despejados sobre el Valle del Río Grande y la zona fronteriza de Tamaulipas. Las temperaturas se mantienen en un agradable 79 grados, con vientos del norte noroeste alcanzando de 5 a 7 millas por hora. Estas condiciones son el resultado del reciente paso de un frente frío por la región.
Pronóstico para los Próximos Días
El pronóstico seco continuará en gran parte del estado de Texas. No obstante, el domingo se espera la llegada de un nuevo frente frío al Valle del Río Grande, lo que podría cambiar el panorama meteorológico. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 58 y 60 grados, mientras que las máximas se mantendrán alrededor de los 80 grados durante los próximos siete días.
Recomendaciones para Halloween
Mañana por la noche, durante la celebración de Halloween, se prevé una noche favorable con una temperatura mínima de 69 grados. Se recomienda a quienes salgan a pedir dulces que lleven abrigos ligeros para los más pequeños, ya que las temperaturas estarán frescas.
