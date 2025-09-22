HOY

Tiempo en el Valle del Río Grande: Lluvias y Altas Temperaturas Marcan el Inicio de la SemanaEricks Webs DesignEricks Webs Design

Valle del Río Grande: El Valle del Río Grande experimenta un tiempo variado con lluvias y temperaturas cálidas.

By Kimberly Meza
• Noticias 48
Published September 22 2025
Inicio de Semana con tiempo Variado en el Valle del Río Grande

El Valle del Río Grande comienza la semana laboral con un tiempo caracterizado por lluvias y temperaturas cálidas. Kimberly Meza, presentadora de “Despierta al Día”, informó sobre las condiciones actuales y lo que se espera en los próximos días.

Durante el fin de semana, la región experimentó fuertes lluvias, especialmente al norte de Edinburg, donde las precipitaciones fueron más intensas. Este clima húmedo trajo consigo un ambiente brumoso y tormentas que se extendieron por gran parte del área. La dirección del viento, proveniente del sureste, no ha sido especialmente fuerte, lo que ha permitido que las lluvias se concentren en ciertas zonas.

Para el inicio de la semana, se espera que las temperaturas alcancen los mediados 90 grados Fahrenheit, con una ligera presencia de lluvias en el Condado Cameron. En el Condado Star, el calor es más notable, mientras que en South Padre Island las temperaturas rondan los 85 grados con cielos despejados. McAllen, por su parte, disfruta de un ambiente similar, acompañado de vientos del sureste a 11 millas por hora.

En el ámbito de los trópicos, el huracán Gabrielle, ahora de categoría 1, se aleja de la costa de Estados Unidos. Además, hay dos áreas de interés en el Caribe que están siendo monitoreadas de cerca. En el Valle del Río Grande, se anticipa un incremento de temperaturas el martes, llegando casi a los tres dígitos, antes de un descenso gradual hacia el jueves y viernes, debido a un pequeño sistema frontal.

El miércoles, las temperaturas podrían alcanzar los 98 grados, mientras que el jueves se espera un descenso a 91 grados. Durante el fin de semana, la probabilidad de lluvia aumenta, con temperaturas fluctuando entre 95 y 91 grados. Este clima inestable sugiere que los residentes deben estar preparados con paraguas y botas de lluvia mientras el otoño comienza a hacer su entrada.

