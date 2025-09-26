HOY

Entravision Communications
El Tiempo

Tiempo en el Valle del Río Grande: Condiciones más frescas Mañanas de fin de semanaEricks Webs DesignEricks Webs Design

Tiempo: El sistema frontal trae cambios en el tiempo con lluvias y temperaturas más frescas.

By Kimberly Meza
• Noticias 48
Published September 26 2025
Ad Placeholder

Cambio en el Tiempo en el Valle del Río Grande

El fin de semana ha llegado con cambios significativos en el tiempo del Valle del Río Grande. El jueves, un pequeño sistema frontal provocó inestabilidad en la región, trayendo consigo vientos del norte que chocaron con vientos más cálidos, resultando en lluvias significativas en varias áreas del valle.

Actualmente, el satélite radar muestra poca nubosidad hacia el norte y condiciones mayormente despejadas en el sur de Texas, con pocas precipitaciones sobre las aguas del golfo. Sin embargo, se anticipan aguaceros durante el fin de semana, por lo que se recomienda estar atentos a los cambios del tiempo.

Las temperaturas en el área han experimentado un descenso debido al frente frío, con condiciones menos bochornosas. En ciudades como Weslaco, las temperaturas se encuentran en los 70 grados bajos, mientras que en Hidalgo están en los mediados 70. Las temperaturas diurnas alcanzarán los mediados 90 en algunas áreas, pero se espera que bajen a los 82 grados en McAllen durante la noche.

El monitoreo de los trópicos continúa, con un huracán de categoría 1 activo actualmente. Aunque el huracán Gabriel ha disminuido su fuerza, alcanzando previamente la categoría 4, se vigila de cerca un área de interés que podría impactar la zona costera de los Estados Unidos.

Para aquellos con planes de disfrutar de una carnita asada, el sábado se presentará más cálido, seguido de un descenso en las temperaturas el domingo, acompañado de una mayor probabilidad de lluvias. Las primeras horas de la mañana del domingo ofrecerán un ambiente más fresco, con temperaturas alrededor de los 69 grados.

Se aconseja a los residentes del Valle del Río Grande que mantengan sus paraguas a mano y sigan las actualizaciones del tiempo en los noticieros locales. Continuar con las precauciones necesarias será vital para disfrutar de un fin de semana seguro y agradable.

Clima en el Valle del Río Grande: Fin de Semana con Posibilidad de Lluvias
huracán lluvias sistema frontal Tiempo Valle del Río Grande
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Autoridades atienden presunta amenaza en Valley View Jr. High en Pharr

Autoridades atienden presunta amenaza en Valley View Jr. High en Pharr

Sep 25, 2025

PHARR, Texas – La mañana de este jueves, Valley View Junior High activó protocolos de seguridad tras la circulación de una publicación en redes sociales entre estudiantes. En un comunicado, el Valley View ISD informó que, por precaución, se notificó de inmediato a las...

McAllen es el lugar #20 de las mejores ciudades para vivir en EE.UU.

McAllen es el lugar #20 de las mejores ciudades para vivir en EE.UU.

Sep 25, 2025

McAllen, Texas – La ciudad de McAllen alcanzó reconocimiento nacional al ser clasificada en la posición número 20 del listado Best Places to Live in America 2025-2026 de U.S. News & World Report. McAllen comparte el Top 20 con tres ciudades más de Texas: Pearland...

Ad Placeholder
Arrestan a hombre por allanamiento y agresión en Donna

Arrestan a hombre por allanamiento y agresión en Donna

Sep 24, 2025

Donna, Texas – La Policía de Donna arrestó a Boyd Salinas en relación con un caso de allanamiento de morada y agresión ocurrido el 30 de agosto de 2025 en la cuadra 700 de Miller Avenue. Durante la investigación, se determinó que Salinas ingresó de manera ilegal a una...

Tiroteo en centro de ICE en Dallas deja un muerto y dos heridos

Tiroteo en centro de ICE en Dallas deja un muerto y dos heridos

Sep 24, 2025

Dallas, Texas. – Una persona murió y dos más resultaron hospitalizadas con heridas de bala tras un tiroteo ocurrido la mañana del miércoles en una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Dallas, informaron...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Caso de Homicidio en Edinburg: Carlos Contreras declarado culpable

Caso de Homicidio en Edinburg: Carlos Contreras declarado culpable

Condena en el Caso de Carlos Contreras El juicio de Carlos Contreras, acusado del homicidio de Genaro Castillo, ha llegado a su fin en la corte del Condado Hidalgo. Tras más de tres horas de deliberación, el jurado declaró culpable a Contreras, marcando el final de un...

Ad Placeholder
Ad Placeholder