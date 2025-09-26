Cambio en el Tiempo en el Valle del Río Grande

El fin de semana ha llegado con cambios significativos en el tiempo del Valle del Río Grande. El jueves, un pequeño sistema frontal provocó inestabilidad en la región, trayendo consigo vientos del norte que chocaron con vientos más cálidos, resultando en lluvias significativas en varias áreas del valle.

Actualmente, el satélite radar muestra poca nubosidad hacia el norte y condiciones mayormente despejadas en el sur de Texas, con pocas precipitaciones sobre las aguas del golfo. Sin embargo, se anticipan aguaceros durante el fin de semana, por lo que se recomienda estar atentos a los cambios del tiempo.

Las temperaturas en el área han experimentado un descenso debido al frente frío, con condiciones menos bochornosas. En ciudades como Weslaco, las temperaturas se encuentran en los 70 grados bajos, mientras que en Hidalgo están en los mediados 70. Las temperaturas diurnas alcanzarán los mediados 90 en algunas áreas, pero se espera que bajen a los 82 grados en McAllen durante la noche.

El monitoreo de los trópicos continúa, con un huracán de categoría 1 activo actualmente. Aunque el huracán Gabriel ha disminuido su fuerza, alcanzando previamente la categoría 4, se vigila de cerca un área de interés que podría impactar la zona costera de los Estados Unidos.

Para aquellos con planes de disfrutar de una carnita asada, el sábado se presentará más cálido, seguido de un descenso en las temperaturas el domingo, acompañado de una mayor probabilidad de lluvias. Las primeras horas de la mañana del domingo ofrecerán un ambiente más fresco, con temperaturas alrededor de los 69 grados.

Se aconseja a los residentes del Valle del Río Grande que mantengan sus paraguas a mano y sigan las actualizaciones del tiempo en los noticieros locales. Continuar con las precauciones necesarias será vital para disfrutar de un fin de semana seguro y agradable.