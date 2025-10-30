La escuela reiteró su compromiso de mantener informada a la comunidad con transparencia y responsabilidad, agradeciendo a padres, estudiantes y personal por su comprensión y apoyo continuo.
Tiempo en el Valle del Río Grande: Cielos Despejados y Vientos Activos
Tiempo: El pronóstico del tiempo en el Valle del Río Grande trae cielos despejados y vientos fuertes, con temperaturas agradables durante toda la semana.
El Valle del Río Grande está disfrutando de un clima espectacular esta semana, con cielos despejados y temperaturas agradables. María Pérez, nuestra meteoróloga, nos trae las últimas novedades del Tiempo para la región, destacando las condiciones actuales y lo que se espera para los próximos días.
Condiciones Actuales
Actualmente, los cielos despejados dominan sobre el Valle del Río Grande, ofreciendo un panorama soleado para sus residentes. En la ciudad de McAllen, las temperaturas han alcanzado los 79 grados, mientras que el viento del noroeste sigue siendo notable, con velocidades cercanas a las 20 millas por hora. Este viento ha contribuido a que la sensación térmica sea ligeramente más fresca, situándose entre 72 y 74 grados en el condado de Hidalgo y 71 grados en Río Grande. El condado de Cameron también experimenta temperaturas en el rango medio de los 70 grados.
Advertencias de Viento e Incendios
Hoy se espera que continúen los vientos intensos, con velocidades entre 15 y 25 millas por hora y ráfagas que podrían superar las 30 millas por hora. Debido a esto, se ha emitido un aviso de vientos para toda la zona costera, vigente hasta las 7 p.m. Además, existe una advertencia por probabilidad de incendios para los cuatro condados de la región. Se recomienda extremar precauciones con las fogatas para evitar la propagación de incendios.
Pronóstico para los Próximos Días
El pronóstico por hora para mañana anticipa cielos despejados con temperaturas máximas que alcanzarán los 81 grados por la tarde. Al amanecer, las temperaturas rondarán los 53 grados en la ciudad. Durante el fin de semana, se espera un ligero aumento de las temperaturas, acercándose a los 90 grados el sábado por la tarde. Sin embargo, las noches y mañanas continuarán frescas, con valores promediando entre 55 y 60 grados. Es aconsejable tener a mano un suéter ligero para los próximos días.
Conclusión
Estas condiciones meteorológicas ofrecen una oportunidad ideal para disfrutar de actividades al aire libre en el Valle del Río Grande, mientras se toman las precauciones necesarias ante los vientos y la posibilidad de incendios. Manténgase informado con nuestros informes meteorológicos para estar preparado ante cualquier cambio en el clima.
