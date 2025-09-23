Introducción

El Valle del Río Grande se prepara para enfrentar un tiempo dinámico en los próximos días. Con temperaturas elevadas y la posibilidad de tormentas, los residentes deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas. Kimberly Meza, reportera de Despierta al Día, nos ofrece un panorama detallado del tiempo en la región.

Este martes, el sur de Texas experimenta un tiempo cálido con temperaturas en los bajos 80 grados Fahrenheit y cielos mayormente despejados. Los vientos del sureste son más intensos en el condado Cameron, mientras que en el condado Hidalgo se sienten menos. El radar satelital muestra condiciones mayormente despejadas, aunque se prevé la llegada de precipitaciones a la costa del condado Cameron y el condado Willacy.

Durante las próximas horas, se espera la posibilidad de tormentas en la zona costera del condado Cameron, incluyendo South Padre Island. Las temperaturas máximas alcanzarán los mediados 90 grados, acercándose a los tres dígitos en McAllen y Mission. En Río Grande City, se anticipa que el termómetro alcance los tres dígitos.

A pesar de que algunos lo han olvidado, la temporada de huracanes continúa. Actualmente, el huracán Gabriel, de categoría 4, se encuentra en la cuenca del Atlántico con una posible trayectoria que podría alejarse de la costa estadounidense. Es crucial mantener la vigilancia sobre su evolución.

En los próximos días, el Valle del Río Grande verá temperaturas cercanas a los tres dígitos, especialmente el miércoles y jueves, junto con la posibilidad de tormentas. Un pequeño sistema frontal podría generar inestabilidad y aumentar las probabilidades de lluvia desde el viernes en adelante. Las temperaturas se mantendrán entre los bajos y mediados 90 grados con lluvias casi diarias.

Se aconseja a los residentes del sur de Texas que mantengan sus paraguas a mano y se mantengan informados acerca de los pronósticos meteorológicos en los próximos días.