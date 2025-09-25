Tiempo en el Valle de Texas: Pronóstico Soleado y Estable

En total, los oficiales aseguraron 1,473.65 libras (668.44 kg) de metanfetamina, con un valor estimado en las calles de $13,173,615 dólares.
Tiempo en el Valle de Texas: Pronóstico Soleado y EstableEricks Webs DesignEricks Webs Design
Tiempo: Las temperaturas agradables y cielos despejados marcarán el fin de semana en el Valle de Texas.
Introducción
El Valle de Texas se prepara para un fin de semana con condiciones climáticas favorables, según el último pronóstico presentado por María Pérez. A pesar de las recientes lluvias y el paso de un frente frío, el panorama se presenta más despejado y agradable.
Condiciones Actuales
En el Condado de Hidalgo, las temperaturas oscilan entre 87 y 90 grados, mientras que en el Condado de Cameron, desde Harlingen hasta Brownsville, se registran temperaturas entre 81 y 85 grados. Los vientos del oeste noroeste, que alcanzan hasta 6 millas por hora, están ayudando a moderar las temperaturas, creando condiciones más agradables.
Pronóstico para el Fin de Semana
El riesgo de Tiempo severo se ha eliminado para gran parte del estado, excepto en el oeste de Texas, donde ciudades como El Paso, Midland y Odessa pueden experimentar lluvias. En el Valle de Texas, se espera que un sistema de alta presión mantenga la estabilidad climática, permitiendo disfrutar de temperaturas alrededor de los 95 grados y cielos despejados.
Perspectivas para la Próxima Semana
El inicio de la próxima semana continuará con temperaturas en el bajo rango de los 90 grados y condiciones mayormente despejadas. Se pronostica mucho sol, lo que permitirá aprovechar al máximo las actividades al aire libre.
Autoridades atienden presunta amenaza en Valley View Jr. High en Pharr
PHARR, Texas – La mañana de este jueves, Valley View Junior High activó protocolos de seguridad tras la circulación de una publicación en redes sociales entre estudiantes. En un comunicado, el Valley View ISD informó que, por precaución, se notificó de inmediato a las...
McAllen es el lugar #20 de las mejores ciudades para vivir en EE.UU.
McAllen, Texas – La ciudad de McAllen alcanzó reconocimiento nacional al ser clasificada en la posición número 20 del listado Best Places to Live in America 2025-2026 de U.S. News & World Report. McAllen comparte el Top 20 con tres ciudades más de Texas: Pearland...
El Tiempo en el Valle del Río Grande: Descenso de Temperaturas y Posibles Lluvias
El pronóstico del tiempo indica cielos despejados y un descenso en las temperaturas en el Valle del Río Grande.
Caso de Homicidio en Edinburg: Carlos Contreras declarado culpable
Condena en el Caso de Carlos Contreras El juicio de Carlos Contreras, acusado del homicidio de Genaro Castillo, ha llegado a su fin en la corte del Condado Hidalgo. Tras más de tres horas de deliberación, el jurado declaró culpable a Contreras, marcando el final de un...
Arrestan a dos personas en Donna por delitos de indecencia con un menor
La Policía de Donna reafirmó su compromiso de investigar a fondo todos los delitos y garantizar justicia para las víctimas.
Nuevos Detalles: Accidente fatal en Brownsville involucra narcóticos y persecución de la Patrulla Fronteriza
Weslaco, Texas – La Oficina de Seguridad Pública de Texas (DPS) investiga un accidente fatal entre dos vehículos ocurrido hoy, martes 23 de septiembre de 2025, aproximadamente a las 12:55 p.m., en la carretera SH 4, al este de N. Indiana Avenue en Brownsville. La...
Arrestan a hombre por allanamiento y agresión en Donna
Donna, Texas – La Policía de Donna arrestó a Boyd Salinas en relación con un caso de allanamiento de morada y agresión ocurrido el 30 de agosto de 2025 en la cuadra 700 de Miller Avenue. Durante la investigación, se determinó que Salinas ingresó de manera ilegal a una...
Comienza la demolición de la tienda Johnny’s True Value en Harlingen tras incendio
Harlingen, Texas – Tras el incendio que en julio pasado destruyó la tienda Johnny’s True Value Hardware, este lunes 22 de septiembre inició la demolición progresiva del edificio. El siniestro movilizó a bomberos, policías y ambulancias y provocó la pérdida de más de...
Tiroteo en centro de ICE en Dallas deja un muerto y dos heridos
Dallas, Texas. – Una persona murió y dos más resultaron hospitalizadas con heridas de bala tras un tiroteo ocurrido la mañana del miércoles en una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Dallas, informaron...
Reportan ataque de abejas en Raymondville
Las autoridades continúan monitoreando la situación para garantizar la seguridad de los residentes y visitantes.
Inversión Multimillonaria del Gobernador Abbott para la Expansión del Aeropuerto de Weslaco
Anuncian fondos para infraestructura y crecimiento económico en el Valle del Río Grande.
Juicio de Carlos Contreras: Testimonios clave marcan el séptimo día
Juicio Carlos Contreras: El caso de homicidio de Carlos Contreras llega a un punto crucial con últimos testimonios en Edinburg.
Arrestan a sospechoso de atropello y fuga en Donna
Gracias al apoyo de la comunidad, los investigadores pudieron identificar y arrestar al responsable. Las autoridades destacaron especialmente la colaboración de los testigos que proporcionaron información clave para avanzar en el caso.
Condado Cameron y Starbase anuncian acuerdo para proteger y restaurar Boca Chica Beach
Cameron County, Texas. – Cameron County y la Ciudad de Starbase anunciaron una iniciativa conjunta para frenar la erosión, restaurar las dunas y mejorar el acceso público en Boca Chica Beach, un tramo costero de 7.4 millas considerado un recurso recreativo y ecológico...
Confirmado un fallecido en accidente en Brownsville
Se recomienda a los conductores evitar la zona hasta nuevo aviso y mantenerse atentos a los comunicados oficiales para actualizaciones.
Policía de Brownsville busca a dos personas de interés por robos en tiendas de conveniencia
Quienes tengan información sobre sus identidades pueden comunicarse de manera anónima con Brownsville Crime Stoppers al 546-TIPS o enviar una pista en línea a través de www.p3tips.com.