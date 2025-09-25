Tiempo en el Valle de Texas: Pronóstico Soleado y Estable

Introducción

El Valle de Texas se prepara para un fin de semana con condiciones climáticas favorables, según el último pronóstico presentado por María Pérez. A pesar de las recientes lluvias y el paso de un frente frío, el panorama se presenta más despejado y agradable.

Condiciones Actuales

En el Condado de Hidalgo, las temperaturas oscilan entre 87 y 90 grados, mientras que en el Condado de Cameron, desde Harlingen hasta Brownsville, se registran temperaturas entre 81 y 85 grados. Los vientos del oeste noroeste, que alcanzan hasta 6 millas por hora, están ayudando a moderar las temperaturas, creando condiciones más agradables.

Pronóstico para el Fin de Semana

El riesgo de Tiempo severo se ha eliminado para gran parte del estado, excepto en el oeste de Texas, donde ciudades como El Paso, Midland y Odessa pueden experimentar lluvias. En el Valle de Texas, se espera que un sistema de alta presión mantenga la estabilidad climática, permitiendo disfrutar de temperaturas alrededor de los 95 grados y cielos despejados.

Perspectivas para la Próxima Semana

El inicio de la próxima semana continuará con temperaturas en el bajo rango de los 90 grados y condiciones mayormente despejadas. Se pronostica mucho sol, lo que permitirá aprovechar al máximo las actividades al aire libre.