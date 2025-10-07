HOY

Entravision Communications
El Tiempo

Tiempo en el Valle de Texas: Estabilidad y Calor Persisten

Tiempo: El pronóstico del tiempo indica condiciones más estables y temperaturas elevadas para el Valle de Texas.

By Maria Perez
• Noticias 48
Published October 07 2025
Introducción

El clima en el Valle de Texas presenta un panorama de estabilidad y calor persistente, según el último reporte meteorológico. A medida que avanzamos hacia la mitad de la semana, los residentes de la región pueden esperar condiciones más despejadas, aunque las temperaturas seguirán por encima del promedio.

Condiciones Actuales en McAllen

En la ciudad de McAllen, las temperaturas alcanzaron los 95 grados, superando el promedio habitual de 91 grados. Con cielos despejados, la temperatura nocturna se sitúa en 83 grados, ofreciendo un respiro del calor diurno. La luna llena es visible en el cielo, iluminando la noche casi al 99%.

Pronóstico para los Próximos Días

El pronóstico indica que las temperaturas continuarán en los bajos 90 grados hasta el inicio de la próxima semana. Se espera que el jueves por la tarde el mercurio baje a 89 grados, y las temperaturas al amanecer del viernes se situarán en 68 grados. Las noches y mañanas podrían ser ligeramente más agradables, proporcionando un alivio temporal del calor.

Condiciones en la Playa

Para aquellos que planean visitar la playa, se prevén condiciones mayormente nubladas con temperaturas alrededor de los 84 grados. Sin embargo, se advierte a los bañistas sobre el riesgo moderado de corrientes de resaca. Las banderas rojas en la playa indicarán que no es seguro ingresar al agua, por lo que se recomienda precaución.

