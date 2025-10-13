"Tiempo en el Valle de Texas: Cielos Despejados y Corrientes de Resaca"

Introducción

El clima en el Valle de Texas comienza la semana con condiciones mayormente estables y cielos despejados. Las temperaturas elevadas y los vientos moderados son la norma, mientras que se emiten advertencias por condiciones marítimas peligrosas en la costa.

Condiciones Actuales

La temperatura en McAllen ya alcanza los 93 grados Fahrenheit, con vientos de hasta 17 millas por hora. Esta tendencia de calor se extiende por gran parte del Valle de Texas, aunque se espera que las temperaturas se vuelvan más agradables a medida que avanzan las semanas. En áreas como Harlingen, los vientos han alcanzado las 16 millas por hora, manteniendo una brisa constante en la región.

Advertencias para la Costa

Se han emitido informes sobre inundaciones costeras y corrientes de resaca peligrosas que persistirán hasta las 6:15 p.m. de hoy. Estas condiciones afectan a la zona costera desde el Condado de Kenedy hasta Cameron. Las autoridades advierten sobre el alto riesgo de corrientes de resaca que pueden ser extremadamente peligrosas para los bañistas. Se recomienda encarecidamente que quienes no saben nadar eviten ingresar al agua durante estos días de riesgo elevado.

Previsiones para los Próximos Días

A partir de mañana, las temperaturas se mantendrán por debajo del promedio de 88 grados Fahrenheit. Las noches y las mañanas ofrecerán un respiro del calor con temperaturas en los altos 60 grados. Además, se prevé una ligera posibilidad de lluvias aisladas entre el 20% y 30%, principalmente en la zona costera.