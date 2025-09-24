HOY

Tiempo: Previsión de lluvias y temperaturas más frescas para el sur de Texas.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 24 2025
Introducción al Tiempo del Valle de Texas

El Valle de Texas se prepara para un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. La estabilidad predominante de los últimos días dará paso a un clima más dinámico, con la posibilidad de lluvias y tormentas aisladas. La región ha estado experimentando temperaturas extremadamente altas, superando los 100 grados Fahrenheit, pero se espera un alivio en los próximos días.

Tendencias Actuales del Tiempo

Las condiciones actuales son mayormente estables, con cielos despejados y nubosidad variable, especialmente en la zona costera. Sin embargo, se han detectado lluvias aisladas en el norte del Condado Hidalgo, aunque han sido breves. Las temperaturas han estado por encima del promedio, alcanzando una sensación térmica de hasta 103 grados en ciudades como McAllen. El Condado Cameron ha registrado temperaturas entre 92 y 93 grados, mientras que en el Condado Hidalgo y el Condado Starr, las temperaturas han llegado a los 100 grados.

Cambios Esperados en el Clima

El Centro de Predicción de Tormentas ha indicado un riesgo mínimo de tiempo severo para el sur de Texas debido a la llegada de un frente frío. Este sistema frontal se espera que se mantenga estacionado sobre el sur de Texas, trayendo consigo lluvias y tormentas aisladas desde la mañana del jueves. Las temperaturas máximas bajarán y se mantendrán por debajo del promedio, con McAllen y gran parte del Condado Cameron alcanzando los altos 80 grados. Esto representará un cambio bienvenido después de semanas de calor intenso.

Pronóstico para los Próximos Días

Para el fin de semana, el pronóstico sugiere mucho sol y temperaturas en los bajos y mediados 90 grados. Aunque no se esperan condiciones frías, sí se prevé un ambiente más agradable que en días anteriores. Los residentes deben mantenerse informados y preparados para posibles cambios rápidos en el tiempo.

