Tiempo en el Valle de Texas: Cambios y Posibles Tormentas AisladasEricks Webs DesignEricks Webs Design
Tiempo: Previsión de lluvias y temperaturas más frescas para el sur de Texas.
Introducción al Tiempo del Valle de Texas
El Valle de Texas se prepara para un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. La estabilidad predominante de los últimos días dará paso a un clima más dinámico, con la posibilidad de lluvias y tormentas aisladas. La región ha estado experimentando temperaturas extremadamente altas, superando los 100 grados Fahrenheit, pero se espera un alivio en los próximos días.
Tendencias Actuales del Tiempo
Las condiciones actuales son mayormente estables, con cielos despejados y nubosidad variable, especialmente en la zona costera. Sin embargo, se han detectado lluvias aisladas en el norte del Condado Hidalgo, aunque han sido breves. Las temperaturas han estado por encima del promedio, alcanzando una sensación térmica de hasta 103 grados en ciudades como McAllen. El Condado Cameron ha registrado temperaturas entre 92 y 93 grados, mientras que en el Condado Hidalgo y el Condado Starr, las temperaturas han llegado a los 100 grados.
Cambios Esperados en el Clima
El Centro de Predicción de Tormentas ha indicado un riesgo mínimo de tiempo severo para el sur de Texas debido a la llegada de un frente frío. Este sistema frontal se espera que se mantenga estacionado sobre el sur de Texas, trayendo consigo lluvias y tormentas aisladas desde la mañana del jueves. Las temperaturas máximas bajarán y se mantendrán por debajo del promedio, con McAllen y gran parte del Condado Cameron alcanzando los altos 80 grados. Esto representará un cambio bienvenido después de semanas de calor intenso.
Pronóstico para los Próximos Días
Para el fin de semana, el pronóstico sugiere mucho sol y temperaturas en los bajos y mediados 90 grados. Aunque no se esperan condiciones frías, sí se prevé un ambiente más agradable que en días anteriores. Los residentes deben mantenerse informados y preparados para posibles cambios rápidos en el tiempo.
Nuevos Detalles: Accidente fatal en Brownsville involucra narcóticos y persecución de la Patrulla Fronteriza
Weslaco, Texas – La Oficina de Seguridad Pública de Texas (DPS) investiga un accidente fatal entre dos vehículos ocurrido hoy, martes 23 de septiembre de 2025, aproximadamente a las 12:55 p.m., en la carretera SH 4, al este de N. Indiana Avenue en Brownsville. La...
Arrestan a hombre por allanamiento y agresión en Donna
Donna, Texas – La Policía de Donna arrestó a Boyd Salinas en relación con un caso de allanamiento de morada y agresión ocurrido el 30 de agosto de 2025 en la cuadra 700 de Miller Avenue. Durante la investigación, se determinó que Salinas ingresó de manera ilegal a una...
Comienza la demolición de la tienda Johnny’s True Value en Harlingen tras incendio
Harlingen, Texas – Tras el incendio que en julio pasado destruyó la tienda Johnny’s True Value Hardware, este lunes 22 de septiembre inició la demolición progresiva del edificio. El siniestro movilizó a bomberos, policías y ambulancias y provocó la pérdida de más de...
Aseguran más de 1.6 millones de dólares en cocaína en el Puente Internacional de Pharr
La droga, con un peso total de 125.66 libras (57 kilos), tiene un valor estimado en las calles de 1,677,852 dólares.
Reportan ataque de abejas en Raymondville
Las autoridades continúan monitoreando la situación para garantizar la seguridad de los residentes y visitantes.
Inversión Multimillonaria del Gobernador Abbott para la Expansión del Aeropuerto de Weslaco
Anuncian fondos para infraestructura y crecimiento económico en el Valle del Río Grande.
Juicio de Carlos Contreras: Testimonios clave marcan el séptimo día
Juicio Carlos Contreras: El caso de homicidio de Carlos Contreras llega a un punto crucial con últimos testimonios en Edinburg.
Homicidio involuntario en Edinburg: Acusan a Juan Miguel Ibarra
Homicidio: La lectura de cargos por la muerte de Cristian Castillo se llevó a cabo en Edinburg.
Condado Cameron y Starbase anuncian acuerdo para proteger y restaurar Boca Chica Beach
Cameron County, Texas. – Cameron County y la Ciudad de Starbase anunciaron una iniciativa conjunta para frenar la erosión, restaurar las dunas y mejorar el acceso público en Boca Chica Beach, un tramo costero de 7.4 millas considerado un recurso recreativo y ecológico...
Confirmado un fallecido en accidente en Brownsville
Se recomienda a los conductores evitar la zona hasta nuevo aviso y mantenerse atentos a los comunicados oficiales para actualizaciones.
Policía de Brownsville busca a dos personas de interés por robos en tiendas de conveniencia
Quienes tengan información sobre sus identidades pueden comunicarse de manera anónima con Brownsville Crime Stoppers al 546-TIPS o enviar una pista en línea a través de www.p3tips.com.
Food Bank RGV ofrecerá distribución gratuita de frutas y verduras en Peñitas
Peñitas, TX — El Food Bank of the Rio Grande Valley anunció que llevará a cabo una distribución gratuita de frutas y verduras frescas este martes 24 de septiembre, en la iglesia Faith Fellowship Bible Church, ubicada en 1110 N Tom Gill Rd., Peñitas, Texas. El evento...
Actualización sobre el juicio de Carlos Contreras por homicidio en Edinburg
Juicio Carlos Contreras: La defensa enfrenta desafíos mientras el juicio de Carlos Contreras continúa en Edinburg.
Brownsville recibe más de $3.1 millones para concluir reconstrucción de pista en el aeropuerto internacional
La obra, considerada de última generación, busca aumentar la eficiencia operativa del aeropuerto y reforzar la seguridad tanto para vuelos comerciales como de pasajeros.
Policía de Harlingen busca a hombre captado intentando abrir vehículos
De acuerdo con las autoridades, el sujeto fue visto intentando abrir vehículos al jalar las manijas de las puertas.
Policía de Donna solicita ayuda para identificar sospechoso de incendio
DONNA, Texas – El Departamento de Policía de Donna está pidiendo la colaboración de la comunidad para identificar a un sospechoso relacionado con un incendio ocurrido en un negocio local. El individuo fue captado en video y las autoridades buscan cualquier información...