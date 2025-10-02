Tiempo en el Sur de Texas: Temperaturas Variables Marcan el Fin de SemanaEricks Webs DesignEricks Webs Design
Tiempo: El pronóstico del tiempo en el sur de Texas indica un fin de semana con lluvias y un descenso gradual de las temperaturas.
El en el sur de Texas presenta cambios significativos a medida que nos adentramos en el fin de semana. Con el otoño ya en el aire, las temperaturas comienzan a descender, brindando un ambiente más fresco y agradable. Sin embargo, se espera la llegada de lluvias que podrían afectar las actividades al aire libre.
Las temperaturas actuales varían en la región. En Río Grande City, los termómetros marcan 60 grados, mientras que en McAllen registran 73 grados. Harlingen y San Benito experimentan temperaturas de 68 grados, y en South Padre Island se alcanzan los 80 grados. Los vientos del norte se mantienen en McAllen y Weslaco, proporcionando mañanas más frescas.
Según el radar satelital, el sur de Texas se presenta mayormente despejado, aunque algunas precipitaciones se detectan en el oeste, hacia Laredo. Se anticipa el desarrollo de lluvias en aguas del Golfo, afectando áreas desde Houston hasta Corpus Christi. Los condados de Cameron y Willacy también podrían experimentar lluvias.
En los trópicos, el huracán Imelda, de categoría 1, sigue su curso en la cuenca del Atlántico. La trayectoria proyectada podría influir en las condiciones climáticas durante el fin de semana.
Las temperaturas máximas de hoy alcanzarán los 90 grados, con un ambiente soleado y agradable. En McAllen, se espera una noche despejada con temperaturas de 81 grados y vientos del este entre 7 y 12 millas por hora.
Para el fin de semana, se pronostica un ligero descenso en las temperaturas debido a un sistema frontal. El sábado, las máximas rondarán los 90 grados y hay un 45% de probabilidad de lluvias. Se recomienda planificar actividades al aire libre con anticipación debido a la inestabilidad del tiempo.
Para la próxima semana, otro sistema frontal podría causar un nuevo descenso de las temperaturas. Desde el martes, la posibilidad de lluvias aumentará, con un clima más fresco hacia el jueves, donde las temperaturas bajarán a los 80 grados.
Intento de contrabando humano es frustrado en Starr County
Starr County, TX — Un operativo del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) logró interrumpir un intento de contrabando humano en la frontera sur del estado. El 27 de septiembre de 2025, un piloto de dron de la Región Sur del DPS...
Sospechoso de robo de joyería en McAllen
Marrero Almanza tiene 27 años de edad, mide aproximadamente 5 pies con 9 pulgadas, pesa cerca de 170 libras, cuenta con cabello negro, ojos cafés y presenta tatuajes visibles en brazos y piernas. Su último domicilio conocido se encuentra en Donna, Texas.
Última hora: Persecución policial en La Feria
Se espera que en las próximas horas se emita un comunicado oficial con información adicional sobre el caso.
Policía de Brownsville arresta a estudiante tras amenazas en IDEA Riverview
Estos casos serán investigados a fondo y los responsables enfrentarán cargos penales.
Conductor detenido tras mostrar un arma durante accidente de tránsito en el Valle
San Juan, TX — A las 10:32 de la mañana de este martes, autoridades recibieron un reporte sobre un accidente vehicular registrado a un costado del expressway en San Juan. De acuerdo con el informe, durante el percance uno de los conductores involucrados sacó un arma...
El Tribunal de Comisionados del Condado Hidalgo aprueba orden que prohíbe la venta de animales no ganaderos en la vía pública
CONDADO HIDALGO, TEXAS - Hoy, el Tribunal de Comisionados del Condado Hidalgo adoptó una orden que prohíbe la venta de animales no ganaderos en la vía pública dentro de las áreas no incorporadas del condado. La nueva disposición busca proteger la seguridad pública, el...
Dictan sentencia de 60 años por homicidio de adolescente de Donna
CONDADO HIDALGO, TEXAS - Después de cinco años de espera, este martes se dictó sentencia en el caso por el homicidio de Genaro “Izzy” Castillo, un adolescente de Donna asesinado en 2020. Carlos Contreras, originario de Alamo, fue encontrado culpable la semana pasada...
Congresista Gonzalez anuncia más de 170 millones de dólares en asignaciones revisadas del Título I para escuelas del sur de Texas
WASHINGTON, D.C. – 30 de septiembre de 2025 – El congresista Vicente Gonzalez (TX-34) anunció hoy $170,390,078 en asignaciones finales revisadas del Título I del Año Fiscal 2025 (FY25) para los distritos escolares del 34º distrito congresional de Texas. El...
Reportan incendio de embarcación en el Puerto de Brownsville
Brownsville, TX – El Departamento de Bomberos de Brownsville se encuentra en la escena de un incendio en una embarcación en el Puerto de Brownsville. De acuerdo con las autoridades, no se han reportado personas lesionadas en el lugar. Los equipos de bomberos continúan...
Dos menores detenidos tras tiroteo en Edinburg
Las dos víctimas fueron trasladadas al McAllen Medical Center, donde se reportan en condición estable con heridas que no ponen en riesgo su vida.
Familia de La Grulla pierde su hogar en incendio; muere una mascota
La Grulla, Texas — Una familia de La Grulla perdió su vivienda tras un devastador incendio, de acuerdo con una publicación en la página oficial de Facebook de la ciudad. Un equipo de Noticias 48 ya se encuentra indagando más información sobre el siniestro, que dejó...
McAllen se une en la 32ª Vigilia a la Luz de las Velas contra la violencia doméstica
Organizadores invitan a los ciudadanos a traer amigos y familiares, y formar parte de un evento que simboliza el compromiso comunitario de prevenir la violencia y brindar apoyo a quienes han sido afectados.
Capturan en Stockdale a sospechoso de homicidio en casino de Eagle Pass
De momento, las autoridades informaron que todas las preguntas de los medios deberán dirigirse al Oficial de Información Pública del DPS.
Reportan incendio en restaurante de Brownsville
Las autoridades confirmaron que no se registraron lesionados, ni entre los empleados ni entre el personal de emergencias que atendió el incidente.
