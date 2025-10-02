El en el sur de Texas presenta cambios significativos a medida que nos adentramos en el fin de semana. Con el otoño ya en el aire, las temperaturas comienzan a descender, brindando un ambiente más fresco y agradable. Sin embargo, se espera la llegada de lluvias que podrían afectar las actividades al aire libre.

Las temperaturas actuales varían en la región. En Río Grande City, los termómetros marcan 60 grados, mientras que en McAllen registran 73 grados. Harlingen y San Benito experimentan temperaturas de 68 grados, y en South Padre Island se alcanzan los 80 grados. Los vientos del norte se mantienen en McAllen y Weslaco, proporcionando mañanas más frescas.

Según el radar satelital, el sur de Texas se presenta mayormente despejado, aunque algunas precipitaciones se detectan en el oeste, hacia Laredo. Se anticipa el desarrollo de lluvias en aguas del Golfo, afectando áreas desde Houston hasta Corpus Christi. Los condados de Cameron y Willacy también podrían experimentar lluvias.

En los trópicos, el huracán Imelda, de categoría 1, sigue su curso en la cuenca del Atlántico. La trayectoria proyectada podría influir en las condiciones climáticas durante el fin de semana.

Las temperaturas máximas de hoy alcanzarán los 90 grados, con un ambiente soleado y agradable. En McAllen, se espera una noche despejada con temperaturas de 81 grados y vientos del este entre 7 y 12 millas por hora.

Para el fin de semana, se pronostica un ligero descenso en las temperaturas debido a un sistema frontal. El sábado, las máximas rondarán los 90 grados y hay un 45% de probabilidad de lluvias. Se recomienda planificar actividades al aire libre con anticipación debido a la inestabilidad del tiempo.

Para la próxima semana, otro sistema frontal podría causar un nuevo descenso de las temperaturas. Desde el martes, la posibilidad de lluvias aumentará, con un clima más fresco hacia el jueves, donde las temperaturas bajarán a los 80 grados.