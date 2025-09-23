Tiempo en el sur de Texas: Preparación para el frente frío y posibles tormentas

HOY

Tiempo en el sur de Texas: Preparación para el frente frío y posibles tormentasEricks Webs DesignEricks Webs Design

Tiempo: El tiempo otoñal trae cambios significativos en el sur de Texas, con lluvias y temperaturas variables.

By Kimberly Meza
• Noticias 48
Published September 23 2025
La llegada del otoño al sur de Texas

El otoño ha llegado al sur de Texas, marcando el inicio de cambios en el tiempo que afectarán a la región. Con días más cortos y noches más largas, los residentes pueden esperar un ambiente más fresco durante las horas de la mañana y la noche. Sin embargo, las altas temperaturas siguen presentes, alcanzando casi los tres dígitos en algunas áreas como McAllen.

En estos momentos, las temperaturas en el sur de Texas se encuentran en los 90 grados Fahrenheit, con 92 grados en Hidalgo y 90 en Weslaco. South Padre Island muestra un ambiente más fresco con 86 grados. El viento también es un factor relevante, con ráfagas que alcanzan hasta 20 millas por hora en algunas áreas.

El radar satelital indica condiciones mayormente secas en la región, aunque se observan algunas lluvias ligeras desplazándose sobre los condados de Willacy y Cameron. Se espera que durante las próximas horas puedan desarrollarse tormentas más severas, especialmente hacia la tarde.

El huracán Gabriel, actualmente de categoría 4, está siendo monitoreado de cerca. Su trayectoria podría afectar al sur de Texas en los próximos días. Además, un pequeño sistema frontal se aproxima, lo que podría traer un descenso leve en las temperaturas hacia el miércoles y jueves, con máximas de 91 y 72 temprano en la mañana.

Los residentes deben estar preparados para lluvias y vientos fuertes, manteniendo sus paraguas a mano y tomando precauciones adicionales para protegerse del tiempo extremo.

El cambio de estación es una excelente excusa para sacar las botas del armario, y el tiempo ventoso y fresco lo hace aún más atractivo. La llegada del otoño trae consigo una sensación de renovación y nuevas oportunidades para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias.

