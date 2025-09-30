El tiempo en el sur de Texas continúa siendo un tema de conversación importante, especialmente con la llegada de sistemas frontales y la presencia de huracanes en las costas de Estados Unidos. Este martes, Kimberly Meza nos comparte un detallado análisis del Tiempo y las condiciones que podemos esperar en los próximos días.

Condiciones Actuales

Las temperaturas en el sur de Texas han variado desde los bajos 70 hasta mediados de los 70 grados Fahrenheit en las primeras horas de la mañana. En Harlingen, el termómetro marcó 69 grados, mientras que en Camargo, México, se registró una temperatura de 20 grados Celsius, ofreciendo un ambiente más fresco. Los vientos provienen del oeste en algunas áreas, mientras que en Río Grande City todavía soplan desde el norte. La nubosidad es escasa hacia el norte y más despejada en la zona costera.

El radar satelital muestra una probabilidad de lluvias en el condado de Cameron, con chubascos acercándose a Matamoros, México, y algunas áreas del condado de Hidalgo. Además, la temporada de huracanes está en pleno apogeo. El Huracán Humberto, de categoría 2, y la tormenta tropical Imelda están afectando la costa este de los Estados Unidos, incluyendo Florida y las Carolinas. Las alertas por corrientes de resaca y oleaje peligroso están vigentes.

Se espera que las temperaturas máximas alcancen los 96 grados en Hidalgo y 97 en McAllen, mientras que en South Padre Island se prevén 88 grados. Durante las noches, las temperaturas descenderán, proporcionando un ambiente más fresco. Un pequeño sistema frontal se desplazará sobre el sur de Texas, suavizando el calor extremo.

Es importante no bajar la guardia y estar preparados con un paraguas debido a las inestabilidades causadas por los sistemas frontales. Con la llegada del otoño, el último día de septiembre marca el inicio de un mes de octubre que promete seguir con variaciones climáticas.