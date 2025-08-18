AUSTIN, TEXAS – El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) ha dado a conocer el nuevo diseño para las licencias de conducir y tarjetas de identificación en el estado.

Las nuevas tarjetas cuentan con mayores medidas de seguridad y están fabricadas con material policarbonato resistente a la manipulación, lo que dificulta su reproducción.

Las licencias emitidas anteriormente siguen siendo válidas hasta su fecha de vencimiento.

Para más información sobre este cambio, visita: https://bit.ly/41ca4eL