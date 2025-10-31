Tiempo: El clima en el Valle de Texas se mantiene despejado y fresco, ideal para las festividades de Halloween.
Tarot: Exploramos el fascinante mundo del tarot y la curación psíquica con Camila Peña.
Mundo del Tarot
El tarot es un mundo lleno de misterio y curiosidad, donde lo invisible se convierte en una guía para quienes buscan respuestas más allá de lo evidente. Camila Peña nos lleva a un viaje por este universo místico, donde el olor a incienso y la luz de las velas crean un ambiente propicio para la introspección y la sanación.
El Arte de Leer las Cartas
En el corazón de esta práctica se encuentra la médium, quien con sus manos extiende las cartas, revelando caminos y posibilidades para aquellos que se atreven a creer. Las cartas del tarot, más que simples imágenes, son herramientas que permiten a las personas conectarse con sus emociones y experiencias más profundas.
Experiencias y Testimonios
La energía, según los practicantes del tarot, está siempre presente y puede manifestarse de maneras sorprendentes. La médium comparte experiencias donde ha predicho eventos futuros, como embarazos o cambios laborales, demostrando que el tarot puede ser un reflejo poderoso de la vida misma.
La Sanación a Través de la Energía
Las limpias energéticas son una práctica popular en el mundo del tarot. Se cree que estas limpias purifican el cuerpo de energías negativas, permitiendo a las personas descubrir aspectos de sí mismas que desconocían. Un caso notable es el de una mujer que, tras una sesión, descubrió un problema de salud que requería atención médica urgente.
Conexión con lo Espiritual
Para Jennifer, otra practicante del tarot, el concepto de santería no es sinónimo de maldad, sino una oportunidad para conectar con sus antepasados y con Dios. Esta conexión espiritual es vista como una forma de compartir energía y cultivar la sanación interior.
Reflexiones Finales
El tarot invita a las personas a enfrentar sus miedos y a explorar la oscuridad no de la noche, sino de su propia alma. Al mirar de frente lo desconocido, encontramos un camino hacia la sanación y el autoconocimiento.
Violencia Doméstica: Policía de Alton busca a sospechosos de homicidio
Violencia doméstica: La policía de Alton investiga dos incidentes conectados que resultaron en un homicidio y una orden de arresto.
Accidente en Edinburg deja un hombre lesionado
EDINBURG, Texas – La noche del miércoles 30 de octubre de 2025, alrededor de las 8:06 p.m., oficiales del Departamento de Policía de Edinburg respondieron a un accidente vial mayor en la carretera lateral norte de la I-69C, cerca de la intersección con Trenton Road....
Aviso de seguridad en Ringgold Middle School tras falsa alarma de incendio
La escuela reiteró su compromiso de mantener informada a la comunidad con transparencia y responsabilidad, agradeciendo a padres, estudiantes y personal por su comprensión y apoyo continuo.
Policía de Alton investiga agresión y homicidio relacionados
Ambos incidentes están relacionados y son investigados por la División de Investigaciones Criminales del Departamento de Policía de Alton, con apoyo del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) y la Oficina del Sheriff del Condado Hidalgo.
Policía de McAllen busca a sospechoso acusado de agresión sexual agravada
El Departamento de Policía de McAllen solicita la ayuda del público para localizar a Mario Arturo Pérez Larrondo, acusado de agresión sexual agravada contra una persona menor de 14 años.
UTSA y UTRGV se enfrentarán en 2026 en el Alamodome
El encuentro está programado para el 5 de septiembre de 2026 y se disputará en el Alamodome, en San Antonio.
Halloween: Recomendaciones de seguridad para padres en la noche de brujas
Autoridades emiten consejos para garantizar la seguridad de los niños durante Halloween.
Robo de Auto en Edinburg: Autoridades Buscan Información
La policía solicita la ayuda del público para identificar a una persona de interés tras el robo de un vehículo en la avenida Nolana.
Seguridad en Halloween: Preocupaciones y precauciones para familias en Texas
Familias de Texas se preparan para Halloween mientras aumentan las preocupaciones sobre la seguridad en los vecindarios.
Acusaciones de ICE en Brownsville: Ciudadano enfrenta cargos por agresión
ICE: Un residente de Peñitas se declara culpable de agredir a un oficial federal durante una redada en Harlingen.
Alerta de estafa: correo falso de “Notificación de Auditoría e Investigación del IRS”
EE.UU - El Servicio de Impuestos Internos (IRS) emitió una alerta sobre correos electrónicos fraudulentos que circulan bajo el título “Notification of IRS Audit & Investigation”. Los mensajes engañosos instruyen a los destinatarios a descargar archivos “seguros”,...
CBP decomisa más de 160 especies de reptiles y arácnidos en puente internacional Anzaldúas
El decomiso ocurrió el 22 de octubre cuando agentes que realizaban inspecciones de salida detectaron una camioneta Toyota color plata que intentaba cruzar hacia Reynosa.
Problemas en aeropuertos de EE.UU. por cierre de Gobierno
Cierre de gobierno: El cierre gubernamental afecta vuelos y empleados federales, causando retrasos y escasez de personal.
Cambios Importantes en el Pago de Trámites Migratorios del USCIS
USCIS: El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. elimina pagos en efectivo y cheques, generando controversia.
Accidente Mortal en Brownsville: Carreras Clandestinas Cobran Otra Víctima
Accidente mortal: Un hombre de 27 años fallece en accidente de tráfico mientras presuntamente participaba en carreras ilegales en Brownsville.
PSJA T-STEM ECHS Recibe Distinción como Lone Star Ribbon School 2025
La designación Lone Star Ribbon School, anteriormente parte del programa nacional Blue Ribbon Schools, ahora es una iniciativa estatal que reconoce a escuelas con excelencia académica, instrucción innovadora y preparación universitaria.