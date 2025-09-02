El mes de septiembre ha comenzado con una serie de cambios climáticos en el sur de Texas. Con temperaturas oscilando entre los bajos 90 y los mediados 80, los residentes de ciudades como Weslaco y McAllen han experimentado un clima inusualmente inestable. Este fenómeno es resultado de un sistema frontal que ha interactuado con el calor característico de la región.

El sistema frontal ha traído consigo vientos cambiantes y lluvias esporádicas, especialmente en la zona costera del Golfo. Aunque no se espera que las temperaturas bajen significativamente, el radar muestra la posibilidad de tormentas en los próximos días. Es crucial que los residentes estén preparados y mantengan sus paraguas a mano.

En la Isla del Padre, las temperaturas se mantienen en los mediados 80, pero las corrientes de resaca continúan siendo peligrosas. Esta situación es algo a lo que los visitantes y residentes deben prestar atención, especialmente considerando las condiciones climáticas inestables que persisten en la región.

Mientras tanto, los trópicos están bajo vigilancia, ya que se ha identificado un área de interés hacia el oeste de África. Aunque el calor y la humedad prevalecen, es importante estar atentos a cualquier desarrollo que pueda afectar el clima en el sur de Texas.

A pesar de los cambios en el clima, las temperaturas extremas de tres dígitos no se esperan en el futuro inmediato. Sin embargo, las lluvias continuarán siendo una constante en los próximos días. Los residentes del sur de Texas deben permanecer informados y preparados para las variaciones climáticas que septiembre puede traer.