Los establecimientos afectados fueron Don Pedro Seafood Mexican Restaurant, Tortillería Lupita y Happy Dog Grooming. De acuerdo con el informe, los sospechosos ingresaron por la parte trasera de los edificios y sustrajeron dinero en efectivo, cuya cantidad aún no ha sido determinada.
El mes de septiembre ha comenzado con una serie de cambios climáticos en el sur de Texas. Con temperaturas oscilando entre los bajos 90 y los mediados 80, los residentes de ciudades como Weslaco y McAllen han experimentado un clima inusualmente inestable. Este fenómeno es resultado de un sistema frontal que ha interactuado con el calor característico de la región.
El sistema frontal ha traído consigo vientos cambiantes y lluvias esporádicas, especialmente en la zona costera del Golfo. Aunque no se espera que las temperaturas bajen significativamente, el radar muestra la posibilidad de tormentas en los próximos días. Es crucial que los residentes estén preparados y mantengan sus paraguas a mano.
En la Isla del Padre, las temperaturas se mantienen en los mediados 80, pero las corrientes de resaca continúan siendo peligrosas. Esta situación es algo a lo que los visitantes y residentes deben prestar atención, especialmente considerando las condiciones climáticas inestables que persisten en la región.
Mientras tanto, los trópicos están bajo vigilancia, ya que se ha identificado un área de interés hacia el oeste de África. Aunque el calor y la humedad prevalecen, es importante estar atentos a cualquier desarrollo que pueda afectar el clima en el sur de Texas.
A pesar de los cambios en el clima, las temperaturas extremas de tres dígitos no se esperan en el futuro inmediato. Sin embargo, las lluvias continuarán siendo una constante en los próximos días. Los residentes del sur de Texas deben permanecer informados y preparados para las variaciones climáticas que septiembre puede traer.
Edinburg realizará evento gratuito de concientización y prevención del cáncer de próstata
La ciudad de Edinburg, en colaboración con DHR Health, South Texas Health Systems, Hidalgo County Health, Edinburg EDC y UTRGV Health, invita a la comunidad a participar en un evento de bienestar sobre el cáncer de próstata, que se llevará a cabo el próximo martes 2...
Apuñalamiento en Weslaco deja a un hombre herido y un arresto
Apuñalamiento: Un hombre es arrestado tras un incidente de apuñalamiento en Weslaco, Texas.
Incendio en Weslaco: Bomberos luchan contra fuego en Restaurante Sevilla Coffee
Weslaco: Un incendio en el restaurante Sevilla Coffee en Weslaco deja a residentes conmocionados y autoridades investigando las causas.
Accidente mortal en Mission: Joven de 24 años pierde la vida
Accidente Mission: Un trágico accidente vehicular en Mission deja a la comunidad conmocionada mientras continúan las investigaciones.
Operativos policiales en Mercedes combaten la conducción bajo influencia
Seguridad vial: La policía de Mercedes intensifica sus esfuerzos de vigilancia durante el fin de semana del Día del Trabajo para garantizar la seguridad vial.
Emprendimiento en el Valle de Texas: Deli Spices entre los mejores de Texas
Emprendimiento: Una madre del Valle de Río Grande transforma su pasión culinaria en un negocio exitoso con Deli Spices.
Estudiante de Edinburg se declara culpable por posesión de arma en escuela
Jay Lira enfrenta consecuencias legales tras admitir posesión de arma en un plantel educativo.
México mantendrá diálogo abierto y de varios niveles con EE. UU. en defensa legal de sus connacionales: De la Fuente
Ciudad de México.– El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, aseguró que México continuará un diálogo abierto, respetuoso y en varios niveles con las autoridades de Estados Unidos, como parte de su estrategia de defensa legal y protección de los...
Se desploma avioneta en Reynosa; muere piloto y resulta herido el propietario
Elementos de seguridad y cuerpos de rescate acudieron al sitio para asegurar el área y realizar las labores correspondientes. Hasta el momento no se han revelado las causas que provocaron el desplome de la aeronave.
Alerta para residentes en Weslaco por ataques de abejas
Se recomienda mantener ventanas y puertas cerradas y evitar salir hasta nuevo aviso.
Arrestan a hombre de Florida por delitos sexuales contra un menor en Harlingen
El caso se originó el 23 de marzo de 2025, cuando los oficiales recibieron un reporte sobre mensajes inapropiados enviados por Register a un menor a través de la aplicación Discord. Tras una investigación extensa realizada por la Unidad de Delitos Mayores, se emitieron tres órdenes de arresto en su contra.
USCIS permite pagos de tarifas mediante débito ACH a partir del 28 de octubre
WASHINGTON, D.C. — La U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) anunció que los solicitantes ahora pueden pagar sus tarifas mediante débito ACH. Para hacerlo, deben completar y firmar el nuevo Formulario G-1650, Authorization for ACH Transactions, y colocarlo...
Agente de la Patrulla Fronteriza detiene a miembro de pandilla intentando reingresar a EE. UU.
Las autoridades de la USBP destacaron que continúan en la primera línea, listos para arrestar a cualquier persona que intente ingresar al país de manera ilegal.
Raising Cane’s realiza evento de recaudación en apoyo a albergues de animales del Valle
VALLE DEL RÍO GRANDE, Texas — Este jueves 28 de agosto, la cadena Raising Cane’s Chicken Fingers llevará a cabo un evento de recaudación en todos sus restaurantes del Valle, en apoyo a los albergues Rio Grande Valley Humane Society, Brownsville Animal Defense y South...
Alerta de estafa: falsos empleados del sheriff de Starr County solicitan pagos por teléfono
Se recomienda a los ciudadanos que reporten cualquier llamada sospechosa a su agencia local de seguridad pública para evitar ser víctimas de este tipo de fraude.
Arrestan a residente de Elsa por drogas y evadir a la policía
El acusado fue ingresado en la cárcel del Condado Hidalgo con fianzas que suman $165,000.