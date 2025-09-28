HOY

Sur de Texas: Clima Cálido Continúa a Pesar del Otoño, con Cambios en las Temperaturas MínimasEricks Webs DesignEricks Webs Design

By Alondra de Hoyos
• Noticias 48
Published September 28 2025
Sur de Texas: Clima Cálido Continúa a Pesar del Otoño, con Cambios en las Temperaturas Mínimas

Aunque ya estamos en la temporada de otoño y se ha notado una disminución en los niveles de humedad, el sur de Texas continuará experimentando condiciones cálidas durante el día. Las temperaturas máximas seguirán rondando los bajos 90 grados Fahrenheit, manteniendo el ambiente típicamente cálido que caracteriza al Valle del Río Grande en esta época del año.

Sin embargo, las mañanas comienzan a mostrar señales de cambio estacional. Las temperaturas mínimas han empezado a descender gradualmente, alcanzando los 70°F en áreas urbanas, y bajando incluso hasta los 68°F en zonas rurales del norte, especialmente en sectores más alejados y menos desarrollados. Esta ligera variación ofrece un respiro al inicio del día y es indicativa de la transición hacia un patrón más otoñal.

Sistemas Tropicales en el Radar

Tormenta Tropical Imelda

Huracán Humberto


Resumen del Pronóstico para el Sur de Texas

Lluvias: Baja probabilidad, aisladas si se presentan

Temperaturas máximas: Bajas 90s°F (32–34°C)

Temperaturas mínimas: Entre 70°F y 68°F en zonas rurales

Cielo: Mayormente soleado a parcialmente nublado

Presentadora: Alondra De Hoyos

