CAMERON COUNTY, TEXAS – SpaceX tiene programado para el lunes 13 de octubre el undécimo vuelo de prueba integrado de Starship desde Starbase, en el condado de Cameron, Texas. La ventana de prueba de 75 minutos abrirá a las 6:15 p.m. hora local.

Se advierte a los residentes de Cameron County y áreas cercanas que podrían escuchar un fuerte ruido durante el encendido de los 33 motores Raptor del cohete y mientras la nave se eleva hacia el espacio. La intensidad y percepción del sonido dependerá de las condiciones climáticas y otros factores.

SpaceX transmitirá el lanzamiento en vivo aproximadamente 30 minutos antes del despegue a través de su sitio web spacex.com/launches. Además, se ofrecerán actualizaciones en tiempo real en X mediante la cuenta @SpaceX.